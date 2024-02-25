Beyşehir'de Rahvan Atları Sağlık Taramasından Geçirildi - Son Dakika
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Beyşehir'de Rahvan Atları Sağlık Taramasından Geçirildi

Beyşehir\'de Rahvan Atları Sağlık Taramasından Geçirildi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yetiştirilen rahvan cinsi atlar, sağlık taramasından geçirildi. Beyşehir'de son yıllarda artan rahvan at yetiştiriciliği sayesinde atlar, ilçenin yanı sıra ülkenin dört bir yanında düzenlenen yarışlara katılıyor. Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü uzmanları, atları düzenli olarak sağlık taramasından geçirerek, yıllık rutin hastalık testlerini de yapıyor. Hayvan sahiplerine destek sağlandığı belirtilirken, atların kayıt işlemleri de takip ediliyor.

25.02.2024 14:17
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde yetiştirilen rahvan cinsi atlar sağlık taramasından geçirildi.

Selçuklular döneminde harp atlarının yetiştirildiği merkezlerden biri olarak bilinen Beyşehir'de, son yıllarda rahvan at yetiştiriciliği de giderek arttı.

Yetiştirilen rahvan atlar ilçenin yanı sıra yurdun dört bir yanında gerçekleştirilen yarışlara katılıyor.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü uzmanları da atları düzenli olarak sağlık taramasından geçiriyor.

Atlara ayrıca yıllık rutin ruam hastalığı testleri de yapılıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, tek tırnaklı hayvan varlığı ve kayıt işlemlerinin kurum tarafından takip edilmekte olduğu hatırlatılarak, hayvan sahiplerine her türlü desteğin sağlandığı belirtildi.

Beyşehir'de açılan yarı olimpik yüzme havuzu kullanılmaya başladı

Beyşehir ilçesinde faaliyete geçen yarı olimpik yüzme havuzunda sporcuların eğitim çalışmalarına başladığı bildirildi.

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin yaptığı yazılı açıklamada, yüklenici firma tarafından geçici kabul aşamasındaki eksiklikleri giderilen ve deneme süreci kapsamında sporcuların antrenmanları için hizmete açılan Beyşehir Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda sporcuların çalışmalara başladığını belirtti.

Şahin, açıklamasında ayrıca, "Deneme sürecinin ardından Beyşehir Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuzun kullanımıyla ilgili herhangi bir aksaklık yaşanmaması durumunda tüm sporcularımıza ve vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam edecektir." dedi.

Kaynak: AA

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