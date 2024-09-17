Beyşehir'de Slow Food Etkinliği - Son Dakika
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Beyşehir'de Slow Food Etkinliği

Beyşehir\'de Slow Food Etkinliği

Beyşehir'de düzenlenen Slow Food etkinliği, yerel mirasın korunması ve sürdürülebilirliği üzerine odaklandı.

17.09.2024 17:21
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Slow Food ile Yerel Mirasın Canlanışı etkinliği düzenlendi.

Üstünler Kadın Girişimci Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile Beyşehir Göl Mirası Topluluk Kurucu Lideri, Gastronomi Uzmanı Yasemin Güzel tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, bölgede faaliyet gösteren kadın girişimcilerin yanı sıra birçok paydaş kurum ve kuruluş ile konunun uzmanı akademisyenler ve eğitim camiası mensupları bir araya geldi.

Etkinliğe katılan Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Akbıyık, Slow Food'un temel değerleri olan, yerel kültürel mirasın korunmasının sürdürülebilirlik ile çevreyi koruma bölge ekonomisinin kalkınmasına büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Beyşehir Belediyesi'nin acı günü

Beyşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde görev yapan Çağatay Çepel, tedavi gördüğü Beyşehir Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Evli ve 2 çocuk babası Çepel'in vefatı görev yaptığı Beyşehir Belediyesi'nde üzüntü yarattı.

Beyşehir'de kaldırım işgalleri tarih olacak

Beyşehir ilçesinde kaldırım ve yol işgalleri kaldırılacak.

Beyşehir Belediye Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, gelişen ve giderek büyüyen ilçede yıllardır hayatı çekilmez hale getiren ve vatandaşları canından bezdiren kaldırım ve yol işgalleri konusunda ilk adımın atıldığı belirtildi.

Zabıta ekiplerinin ilerleyen günlerde kaldırım ve yol işgallerine yönelik sıkı denetimler başlatacağı vurgulandı.

Kaynak: AA

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