Beyşehir Gölü'nde yaşanan kuraklığa dikkati çekmek ve su tasarrufu konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bisiklet binme etkinliği düzenlendi.
Beyşehir Bisiklet Topluluğunca gerçekleştirilen etkinliğe İstanbul, Ankara, Konya'dan bisiklet tutkunlarının yanı sıra İspanya ve Fransa'dan da katılımcılar yer aldı.
Göl sahilinde 30 bisikletli 25 kilometrelik bir parkurda pedal çevirdi.
İlçe Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, katılımcılara teşekkür ederek, kuraklığı dikkat çektiklerini kaydetti.??????????????
Son Dakika › Güncel › Beyşehir Gölü'nde Su Tasarrufu İçin Bisiklet Etkinliği - Son Dakika
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