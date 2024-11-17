Beyt Lahiya'da İsrail Saldırıları: 67 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Beyt Lahiya'da İsrail Saldırıları: 67 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 67 Filistinli yaşamını yitirdi, kurtarma çalışmaları yapılamıyor.

17.11.2024 12:47
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İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya'da evleri hedef alan saldırılarında 67 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Meşru Beyt Lahiya bölgesinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı 5 katlı bir binayı vurdu. Yaklaşık 70 kişinin barındığı belirtilen bina yerle bir oldu.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 50 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

İsrail'in aynı bölgede yine saldırılardan kaçanların sığındığı bir evi hedef alması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Beyt Lahiya'da başka bir eve İsrail'in düzenlediği saldırıda da 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail'in bölgeyi bombalamaya devam etmesi ve kuşatması nedeniyle sağlık ve sivil savunma ekiplerinin kurtarma çalışmalarını yapamadığı ifade edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beyt Lahiya'da İsrail Saldırıları: 67 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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