Beytüllahim'de Hüzünlü Noel Kutlaması

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Filistin'deki Hristiyanlar, İsrail'in Gazze Şeridi'nde devam eden soykırımı nedeniyle Beytüllahim'deki Noel kutlamalarını "hüzünlü" geçiriyor.

Beytüllahim kenti ve Hz. İsa'nın doğduğuna inanılan mağaranın üzerine kurulan Doğuş Kilisesi'nde, Gazze'deki soykırım sebebiyle iki yıldır Noel kutlamaları, sadece dua ve dini ritüellerle yapılıyor.

Kentteki Ortodoks topluluğunun dini lideri İsa Selciyye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'deki saldırılar öncesinde Noel kutlamalarında Beytüllahim caddelerinin süslendiğini, Doğuş Kilisesi'nin önüne en güzel "Noel ağaçlarının" yerleştirildiğini ve çevresin aydınlatıldığını hatırlattı.

İsrail saldırıları nedeniyle artık öyle kutlama yapamadıklarını dile getiren Selciye, "Bu yıl Beytüllahim hüzünlü ve sıkıcı, İsrail'in soykırım savaşı nedeniyle geçmiş yıllar gibi değil. Bütün dünyaya mesajımız, acılara, zorluklara ve savaşa rağmen, Filistinli Mesih'in barış, sevgi ve merhametinin hakim olması... Noel bayramında duaları yükselir. Çünkü Beytüllahim'den sevgi ve barış mesajı tüm dünyaya yayıldı." ifadelerini kullandı.

Filistinlilerin kutsal topraklarında direnmelerini isteyen Selciyye, "Bu toprağın bir benzeri yok, kutsal mekan, özellikle bugünlerde tüm dünyanın gözleri buraya bakıyor. Halkımızın evlatları Gazze Şeridi'nde yıkım, ölüm, soğuk altında ve susuz bir şekilde yaşıyor." diye konuştu.

Bugünlerde herkesin Gazze'dekiler için dua etmesini isteyen İsa Selciyye, sabırlı olunması gerektiği mesajı verdiklerini dile getirdi.

"Beytüllahim'den kasvetli bir resim sunacağız"

Beytüllahim Belediye Başkanı Anton Selman da Filistinlilere yönelik katliam nedeniyle bu yıl da Noel'in "savaşın gölgesinde" kutlandığını belirterek, "Halkımız için dua edelim" dedi.

Hristiyanların bayramlarını coşkusuz kutlamaya karar verdiklerini anımsatan Selman, "Beytüllahim'in bugün, Noel ağaçlarının ve etkinliklerin yokluğu ve Filistin'deki gerçekliğin kasvetli bir resmini sunarak, dünyanın karşısına çıkılması gerektiğine inanıyoruz. Böylece umulur ki dünyada vicdanı olan insanlar harekete geçer ve acılara son vermek için, Filistin'deki işgale son vermek için çalışır, adil ve kapsamlı bir barışa ulaşılır." şeklinde konuştu.

Yaşananlar nedeniyle Beytüllahim'deki ekonomik durumun da oldukça kötü olduğuna işaret eden Selman, "Beytüllahim ekonomik olarak yıkılmış durumda, birçok aile çocuklarına hediye ve elbise almadı tam bir kahrolmuş şekilde yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Filistin Turizm Bakanlığı Sözcüsü Ceris Kamisa da "Noel'in başkenti Beytüllahim bu yıl hüzünlü ve sıkıcı, yalnızca dini ritüellerle kutlamalar yapılacak." dedi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle kente ziyaretlerin yapılmadığını ve otellerdeki rezervasyonların bu yıl yüzde 3'te kaldığını aktaran Ceris Kamisa, "Beytüllahim kentinin günlük zararı 1 milyon 500 bin dolar, savaş sebebiyle yıllık zarar ise yaklaşık 1 milyar doları buldu" bilgisini paylaştı.