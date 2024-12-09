Şırnak'ta Asuri kanaat önderinin cenazesine askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı
ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde vefat eden Asuri kanaat önderi ve din adamının cenazesine askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.
Beytüşşebap ilçesine bağlı Cevizağaç köyünde kalan Asuri ve Süryani kanaat önderi Muhsin Yaramış (61), aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Yaramış için tören düzenlendi. Cenaze törenine binlerce vatandaşın yanı sıra askeri erkan ve çok sayıda yurt dışından gelen akrabaları katıldı. Uzun araç konvoyuyla köye getirilen cenaze, papazların dualarıyla defnedildi.
Törene, İlçe Alay Komutanı Albay Hüseyin Serin, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Rahmi Serkan Demir, kanaat önderleri, çok sayıda Süryani ve Asuri vatandaş katıldı.
Son Dakika › Güncel › Beytüşşebap'ta Asuri Kanaat Öndere Veda - Son Dakika
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