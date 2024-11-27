Beytüşşebap\'ta Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

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Beytüşşebap'ta kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı nedeniyle yüksek kesimli bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşandı.

İlçe genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerde ulaşımda olumsuzluklar meydana geldi. İl Özel İdare, karayolları ve belediye ekipleri kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.