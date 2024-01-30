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Beytüşşebap ve Uludere kar yağışı etkisi altında

Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde 3 gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi geçtiği yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde ekiplerin karla mücadelesi sürüyor. Vatandaşlar elektrik kesintileri ve soğuk hava nedeniyle zor günler geçiriyor.

Beytüşşebap ve Uludere kar yağışı etkisi altında
30.01.2024 - 00:10,
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Beytüşşebap ve Uludere kar yağışı etkisi altında

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde aralıksız süren kar yağışı, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde 3 gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi geçtiği yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde ekiplerin karla mücadelesi sürüyor. Vatandaşlardan Mehmet Temel, günlerdir karla mücadele ettiklerini belirterek, evlerin damlarını temizlediklerini söyledi.

Gün geçtikçe kar yağışının şiddetinin arttığını ifade eden Temel, elektriklerin gittiğini, havanın soğuk olup durma noktasına geldiğini kaydetti.

Kaynak: İHA
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