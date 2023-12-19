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Beyyazı Belediye Başkanı, öğrencileri TOGG ile buluşturdu - Son Dakika
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Beyyazı Belediye Başkanı, öğrencileri TOGG ile buluşturdu

Beyyazı Belediye Başkanı Asım Altıntaş, Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında beldedeki öğrencileri yerli ve milli araç TOGG ile buluşturdu. Altıntaş, öğrencilere TOGG'u yakından tanıtmak ve teknolojiye olan ilgilerini desteklemek amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Beyyazı Belediye Başkanı, öğrencileri TOGG ile buluşturdu
19.12.2023 - 10:57,
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Beyyazı Belediye Başkanı Asım Altıntaş, Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında beldedeki öğrencileri yerli ve milli araç TOGG ile buluşturdu.

Belediye Başkanı Asım Altıntaş, Türkiye'nin gururu olan yerli ve milli araç TOGG'u Beyyazı İlkokulu'nun bahçesine getirerek öğrencilerin yakından görmelerini sağladı.

Öğrenciler etkinlikte TOGG'a binerek yolculuk yaptı. Altıntaş, Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında Beyyazı İlkokulu öğrencilerine bir sürpriz yapmak istediklerini söyledi.

Bu özel günü Beyyazı İlkokulu öğrencileriyle paylaşmak, onlara yerli ve milli aracı yakından tanıtmak istediklerini belirten Altıntaş, "TOGG, ülkemizin otomotiv sektöründe attığı önemli adımlardan biridir ve gençlerin bu teknolojiye olan ilgisini artırmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik. Gençlerin teknolojiye olan ilgisini desteklemek ve milli projelere duydukları gururu artırmak adına benzer etkinlikler devam edecek." dedi.

Kaynak: AA
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