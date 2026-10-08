Bezmialem\'de çapraz nakille baba ve teyze iki hastayı sağlığına kavuşturdu

Hasta kızı ve yeğeni için böbreklerini bağışlama kararı alan baba Metin Erten ile teyze Olcay Taşharman, İstanbul'da gerçekleşen çapraz nakille organlarını vererek birbirlerinin yakınlarına destek oldu.

Muş'ta yaşayan 26 yaşındaki Merve Nur Erten'e, yaklaşık bir yıl önce böbrek yetmezliği tanısı konuldu. Her iki böbreği de görevini yerine getiremeyince 53 yaşındaki baba Metin Erten, kızına doğrudan böbreğini vermek istedi ama kan grubu uyuşmazlığı nedeniyle nakil gerçekleşmedi.

İstanbul'da yaşayan 40 yaşındaki Mesut Dinç Özdoğan da daha önce iki kez böbrek nakli olmuş ve nakillerinden birinde organ reddi (rejeksiyon) yaşamıştı. Yeniden böbrek nakline ihtiyaç duyan Özdoğan için 56 yaşındaki teyzesi Olcay Taşharman gönüllü oldu. Ancak bağışıklık sistemiyle (immünolojik) ilgili uyumsuzluk nedeniyle doğrudan nakil yapılamadı.

Bunun üzerine iki aile de organ nakli için Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesine başvurdu. Hastanede yapılan kan grubu ve immünolojik testlerde, iki hastanın karşılıklı vericileriyle uyumlu olduğu belirlendi.

Çapraz nakil için uygun eşleşmenin tespit edilmesinin ardından gerçekleştirilen operasyonla Metin Erten'in böbreği Mesut Dinç Özdoğan'a, Olcay Taşharman'ın böbreği ise Merve Nur Erten'e başarılı şekilde nakledildi.

"Karşılıklı verici adayları diğer alıcıyla uyumluydu"

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Nefroloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Celal Elçioğlu, AA muhabirine, Mesut Dinç Özdoğan'ın daha önce iki kez böbrek nakli olduğunu ve birinde rejeksiyon yaşadığını, tekrar nakil ihtiyacı olan hastanın canlı verici adayının bulunduğunu ancak immünolojik yönden uyumsuzluk olduğunu söyledi.

Merve Nur Erten'in ise babasından böbrek almak istediğini belirten Elçioğlu, "Tek verici adayı babasıydı ancak kan grubu uyumsuzdu. Bu nedenle babası veremiyordu." dedi.

Elçioğlu, yaptıkları immünolojik testlerde kan grubu ve immünolojik açıdan iki hastanın karşılıklı vericileriyle uyumlu çıktığını vurgulayarak, "Bu nedenle hastalar zaten daha önce bize başvurmuştu ve biz de konseyimizde bu uyumu tespit ettik." diye konuştu.

Nakil hastalarında uzun bir hazırlık sürecinden geçtiklerini anlatan Elçioğlu, bütün hastaları genel sağlık durumları açısından değerlendirdiklerini, kalp sağlığı gibi birçok unsuru kontrol ettiklerini kaydetti.

Elçioğlu, iki hastadan birinde kan grubu uyumsuzluğu, diğerinde ise bağışıklık sistemiyle ilgili bir uyumsuzluk bulunduğunu belirterek, "Ama karşılıklı verici adayları diğer alıcıyla uyumluydu kan grubu ve immünolojik açıdan. Bu nedenle nakil yapabildik." bilgisini verdi.

"Hastaların genel durumları gayet iyi"

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Akıncı da başarıyla yaptıkları çapraz organ naklinin yaklaşık 4 saat sürdüğünü belirtti.

Önce vericiden böbreği aldıklarını anlatan Akıncı, böbreği uygun hale getirdikten sonra alıcı hastaya naklettiklerini dile getirdi.

Akıncı, ameliyatta 4 cerrahın görev yaptığını, organ nakli koordinatörleri, anestezi ekibi, asistanlar ve diğer sağlık çalışanlarıyla birlikte 10 kişiyi aşan bir ekibin operasyona dahil olduğunu ifade etti.

Hastaların genel durumlarının gayet iyi olduğunu belirten Akıncı, "Böbrekler güzel fonksiyon görüyor. Kreatinin değerleri normal değerlere kadar düştü. Vericilerimiz de gayet sağlıklı. Onları bu şekilde sağlıklı görmek bizleri de çok mutlu ediyor." dedi.

"Çapraz nakil bizi hayata bağladı"

Yaklaşık 7 yıldır diyalize giren Mesut Dinç Özdoğan, böbrek hastalığını 27 yaşında öğrendiğini ve kendisine organ nakli süreciyle ilgili bilgi verildiğini anlattı.

İlk böbrek naklinin 2013'te olduğunu belirten Özdoğan, 2020'de başarısız bir operasyon geçirdiğini ve yaklaşık 7 yıldır diyalize girdiğini kaydetti.

Doğru bir yönlendirme sonucunda Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi ile iletişime geçtiğini dile getiren Özdoğan, "Ciddi bir hazırlık süreci, ameliyat ve doğru eşleşme sonucunda sağlığımıza kavuştuk." diye konuştu.

Özdoğan, bu süreçte Merve Nur Erten ve ailesiyle tanıştıklarını anlatarak, "Bunun doğru eşleşme olduğunu bizimle paylaştılar. Ardından böbrek nakli sürecini başarıyla tamamladık." dedi.

Sağlık durumunun iyi olduğunu ve iki ailenin birbirine bağlandığını vurgulayan Özdoğan, şunları söyledi:

"Arada bir bağ kuruluyor. Bu bağı da çok değerli buluyoruz. Benim teyzem Merve'ye, Merve'nin babası bana verdi. Çapraz nakil bizi hayata bağladı. Hazırlık süreci de çok ciddi bir süreç. Hazırlık sürecini de birlikte geçirdik. Nakil ve nakil sonrasındaki süreçlerde de yakındık. Birbirimizin sağlık durumunu da merak edip sorduk. Aramaya bir daha devam edeceğiz."

"Bir aile olduk"

Böbrek yetmezliği tanısı yaklaşık bir yıl önce konulan Merve Nur Erten ise hastalığı öğrendiğinde her iki böbreğinin de görevini yerine getiremediğini anlattı.

Bu süreçten sonra ailesinin verici adayı olmak istediğini belirten Erten, "Fakat onlarla bir kan uyuşmazlığımız oluştu. Ondan sonra çapraz nakil için doktorumuz bizi Bezmialem'e yönlendirdi." dedi.

Koordinasyon ekibiyle tanıştıklarını, hocalarla görüştüklerini ve gerekli testleri yaptırdıklarını aktaran Erten, ardından çapraz nakil sürecinin başladığını ifade etti.

Sürecin zorlu olduğunu ve bir bekleme dönemi yaşadıklarını kaydeden Erten, naklin başarıyla gerçekleştirildiğini ve şu anda iyi olduğunu söyledi.

Erten, çapraz nakil sayesinde diğer aileyle bir bağ kurduklarını dile getirerek, "Bir aile olduk. Sürekli görüşüyoruz telefondan, birbirimizi arayıp soruyoruz." şeklinde konuştu.

"Merve benim bir kızım oldu artık"

Böbreği Merve Nur Erten'e nakledilen Olcay Taşharman da yeğeniyle tam uyum sağlayamadığını, bu nedenle çapraz nakil yönteminin uygulandığını anlattı.

Taşharman, "Çok şükür, aile olduk. Merve benim bir kızım oldu artık. Üçüncü çocuğum oldu. Her şey yolunda. Onların sağlığına kavuşması bizi de çok mutlu etti. Merve'yi aramaya devam edeceğim, düğününe gideceğim kızımla." dedi.

Hastanede gördükleri hizmetten ve sağlık ekibinin ilgisinden memnun kaldıklarını ifade eden Taşharman, süreci mutlu bir şekilde tamamladıklarını kaydetti.

Böbreği Mesut Dinç Özdoğan'a nakledilen Metin Erten ise kızının hastalığı nedeniyle çok üzüldüklerini, bunu tarif edemediğini söyledi.

Çapraz organ nakli sayesinde kızının sağlığına kavuştuğunu ve Allah'a şükrettiğini belirten Erten, Adem, Serkan, Ömer ve Meltem hocalara sonsuz teşekkürlerini iletti.

"Çapraz nakillerle hastalarımıza umut vadetmek istiyoruz"

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Akçakaya da Türkiye'de çok ciddi sayıda böbrek nakli bekleyen hasta bulunduğuna dikkati çekti.

Bu hastaların bazen vericilerinin olduğunu ancak kan grubu veya HLA olarak adlandırılan doku uyumunda sorun yaşandığını belirten Akçakaya, "Başka bir hastanın aynı şekilde kan grubu ya da doku grubu uymuyor ama o hastanın kan grubu ya da doku uyumu diğer hastaya uygun olabiliyor." diye konuştu.

Çapraz nakiller gerçekleştirdiklerini aktaran Akçakaya, üniversitenin transplantasyon bölümünde böbrek ve paratiroid üzerine çalıştıklarını, yakın zamanda pankreas ve karaciğer nakillerini de planladıklarını bildirdi.

Son dönemde yeni hocalarla böbrek nakli alanında ciddi bir ivme yakaladıklarını vurgulayan Akçakaya, bunun hem hasta sayılarını hem de hitap ettikleri hasta popülasyonunu artırdığını ifade etti.

Ülkede bu tarz uyumu sağlayabilecek vericileri bulunan ancak doku uyumu olmayan hastalar için çapraz naklin umut olduğunu dile getiren Akçakaya, "Gelin, eğer başka bir hastayla uyumunuz varsa biz onu sağlayabiliriz. Bizim çapraz nakil adaylarından oluşan havuzumuz var. Biz de bulabiliriz, kendileri de bulabilir." dedi.

Akçakaya, Türkiye'de organ bağışı sayısının yeterli olmadığının altını çizerek, "Buradan seslenmek istiyorum, organ bağışı hayat kurtarır." ifadesini kullandı.