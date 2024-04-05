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Bursa Gazeteciler Cemiyeti (BGC) tarafından geleneksel olarak organize edilen "BGC Başarı Ödülleri Yarışması" sonuçlandı.

BGC'den yapılan açıklamaya göre, adaylar tarafından başvurusu gerçekleştirilen 114 eser, 5 kişilik jüri tarafından değerlendirildi. Jüri, 2023 yılında yayınlanan eserler arasından 12 başarı, 8 mansiyon ödülü kazanan adayları belirledi.

"Genel Fotoğraf" kategorisinde başarı ödülünü "Mucize" adlı fotoğrafıyla Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Sergen Sezgin, mansiyon ödülünü İhlas Haber Ajansından (İHA) Samet Doğru kazandı.

"Genel Haber" kategorisinde başarı ödülüne Demirören Haber Ajansından (DHA) Denizhan Karahancı, mansiyon ödüllerine Bursa Haber gazetesinden Sevinç Çelebi ve DHA'dan Esra Türker, "Ekonomi Haber" dalında başarı ödülüne EkoHaber gazetesinden Göksel Başaran, "Spor Fotoğraf" dalında başarı ödülüne İHA'dan Samet Doğru, mansiyon ödülüne DHA'dan İsmail Hakkı Seymen, "Genel Köşe Yazısı" dalında başarı ödülüne Olay gazetesinden Hasan Ali Çavuş, mansiyon ödülüne Nöbetçi Gazete'den Derya Uysal, "Spor Köşe Yazısı" dalında başarı ödülüne Olay gazetesinden Orhan Güney layık görüldü.

"Gazete Genel Mizanpaj" dalında Bursa Hakimiyet gazetesinden Melek Genç'e başarı, Uğur Dinar'a mansiyon, "Gazete Spor Mizanpaj" kategorisinde ise aynı gazeteden Onur Genç'e başarı ödülü verilmesi kararlaştırıldı.

"TV Haber" dalında başarı ödülünü İHA'dan Burak Öztürk, mansiyon ödülünü DHA'dan Esra Türker ve Mehmet İnan, "TV Spor Haberi" dalında başarı ödülünü İHA muhabiri Abdullah Bozkurt, "TV Program" kategorisinde başarı ödülünü Line TV'den Dilek İlhan, mansiyon ödülünü Melis Evcimen ve "TV Aktüel Haber" dalında başarı ödülünü İHA'dan Abdullah Bozkurt'un kazandığı açıklandı.

Ödüller daha sonra belirlenecek tarihte sahiplerine verilecek.