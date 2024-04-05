BGC Başarı Ödülleri Yarışması Sonuçlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

BGC Başarı Ödülleri Yarışması Sonuçlandı

BGC Başarı Ödülleri Yarışması Sonuçlandı

Bursa Gazeteciler Cemiyeti (BGC) tarafından düzenlenen Başarı Ödülleri Yarışması sonuçlandı. 114 eserin değerlendirildiği yarışmada, 12 başarı ve 8 mansiyon ödülü sahiplerini buldu. Ödüller, ilerleyen bir tarihte sahiplerine verilecek.

05.04.2024 11:17  Güncelleme: 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Gazeteciler Cemiyeti (BGC) tarafından geleneksel olarak organize edilen "BGC Başarı Ödülleri Yarışması" sonuçlandı.

BGC'den yapılan açıklamaya göre, adaylar tarafından başvurusu gerçekleştirilen 114 eser, 5 kişilik jüri tarafından değerlendirildi. Jüri, 2023 yılında yayınlanan eserler arasından 12 başarı, 8 mansiyon ödülü kazanan adayları belirledi.

"Genel Fotoğraf" kategorisinde başarı ödülünü "Mucize" adlı fotoğrafıyla Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Sergen Sezgin, mansiyon ödülünü İhlas Haber Ajansından (İHA) Samet Doğru kazandı.

"Genel Haber" kategorisinde başarı ödülüne Demirören Haber Ajansından (DHA) Denizhan Karahancı, mansiyon ödüllerine Bursa Haber gazetesinden Sevinç Çelebi ve DHA'dan Esra Türker, "Ekonomi Haber" dalında başarı ödülüne EkoHaber gazetesinden Göksel Başaran, "Spor Fotoğraf" dalında başarı ödülüne İHA'dan Samet Doğru, mansiyon ödülüne DHA'dan İsmail Hakkı Seymen, "Genel Köşe Yazısı" dalında başarı ödülüne Olay gazetesinden Hasan Ali Çavuş, mansiyon ödülüne Nöbetçi Gazete'den Derya Uysal, "Spor Köşe Yazısı" dalında başarı ödülüne Olay gazetesinden Orhan Güney layık görüldü.

"Gazete Genel Mizanpaj" dalında Bursa Hakimiyet gazetesinden Melek Genç'e başarı, Uğur Dinar'a mansiyon, "Gazete Spor Mizanpaj" kategorisinde ise aynı gazeteden Onur Genç'e başarı ödülü verilmesi kararlaştırıldı.

"TV Haber" dalında başarı ödülünü İHA'dan Burak Öztürk, mansiyon ödülünü DHA'dan Esra Türker ve Mehmet İnan, "TV Spor Haberi" dalında başarı ödülünü İHA muhabiri Abdullah Bozkurt, "TV Program" kategorisinde başarı ödülünü Line TV'den Dilek İlhan, mansiyon ödülünü Melis Evcimen ve "TV Aktüel Haber" dalında başarı ödülünü İHA'dan Abdullah Bozkurt'un kazandığı açıklandı.

Ödüller daha sonra belirlenecek tarihte sahiplerine verilecek.

Kaynak: AA

Bursa, Medya, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BGC Başarı Ödülleri Yarışması Sonuçlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:46 Ardahan dahil 5 seçim çevresi için iptal kararı 2 Haziran’da yeniden sandık kurulacak Ardahan dahil 5 seçim çevresi için iptal kararı! 2 Haziran'da yeniden sandık kurulacak
10:06 Mersin’de anne ve oğlu evde, baba ise aracında yanarak ölmüş halde bulundu Mersin'de anne ve oğlu evde, baba ise aracında yanarak ölmüş halde bulundu
09:51 Bakan Şimşek ekonomiyle ilgili sevindiren haberi duyurdu Bakan Şimşek ekonomiyle ilgili sevindiren haberi duyurdu
08:50 Bomba iddia AK Parti’de seçim başarısızlığın faturası 3’ü bakan 8 kişiye kesilecek Bomba iddia! AK Parti'de seçim başarısızlığın faturası 3'ü bakan 8 kişiye kesilecek
08:30 Yeni 200 ve 50 TL’lik banknotlar tedavüle girdi Tek değişiklik imzalarda yaşanacak Yeni 200 ve 50 TL'lik banknotlar tedavüle girdi! Tek değişiklik imzalarda yaşanacak
11:27 Dudak dudağa geldiler Vakıfbank oyuncularından görülmemiş sevinç Dudak dudağa geldiler! Vakıfbank oyuncularından görülmemiş sevinç
11:19 TV8’nin yeni dizisi Yetkisiz Bir Hayat iptal edildi TV8'nin yeni dizisi Yetkisiz Bir Hayat iptal edildi
10:56 31 Mart seçimlerinde 42 erkek rakibini geri bırakarak muhtar oldu 31 Mart seçimlerinde 42 erkek rakibini geri bırakarak muhtar oldu
10:55 Dev maç pazar İşte Süper Kupa finali için olası tüm senaryolar Dev maç pazar! İşte Süper Kupa finali için olası tüm senaryolar
10:51 Şırnak’ta 14 gündür aranan çocuğun cesedine ulaşıldı Şırnak'ta 14 gündür aranan çocuğun cesedine ulaşıldı
10:35 Dolar, euro bugün ne kadar oldu İşte kurların son hali Dolar, euro bugün ne kadar oldu? İşte kurların son hali
10:27 Altın piyasalarında son durum ne İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Altın piyasalarında son durum ne? İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
10:16 Annelik heyecanı yaşayan Eda Ece’den ilk sözler: Sabırsız kızım aniden doğdu Annelik heyecanı yaşayan Eda Ece'den ilk sözler: Sabırsız kızım aniden doğdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2024 11:45:03. #1.12#
SON DAKİKA: BGC Başarı Ödülleri Yarışması Sonuçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement