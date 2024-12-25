Bıçakla Eşini ve Kızını Öldüren Sanığa Müebbet Cezası

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Erzurum'da, eşi ve kızını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

Erzurum 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, maktuller Kadriye ile kızı Asude Helen B'nin yakınları ile taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık sanık Zülküf B. ise duruşmaya bulunduğu Rize L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanık B. savunmasında, eşi ve kızını öldürdüğü için mahkeme heyetinin kendisine vereceği cezayı fazlasıyla hak ettiğini söyledi.

Evde bıçak bilediği söylemlerinin doğru olduğunu belirten Zülküf B, "Her zaman bıçak bilerim bu bıçaklarla yemek yaparız. Asla eşime ve kızıma bıçağı bileyip sizi öldüreceğim demedim, bunu kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

"En çok da kızımdan dolayı cezayı hak ediyorum"

Zülküf B, cinayetleri planlayarak işlemediğini savunarak, "Mahkemenin cezaevine gönderdiği evraklara baktım, kızımın giyim tarzıyla alakalı şeyler yazıyor. Kızımın tarzıyla ilgili hiç sorun yaşamadım. Uyumsuz şey gördüğümde uyarıyordum, onunla hiç bir sorunum yoktu. En çok da kızımdan dolayı cezayı hak ediyorum." dedi.

Sanık avukatı İsmail Koç, beyanında, haksız tahrik indirimi talep ederek, Yargıtay kararlarının sübjektif olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Müvekkilinin, maktule olaydan 15 gün önce tanık C.Y'nin aramasından rahatsız olduğunu ifade ettiğini anlatan Koç, müvekkilinin kızını öldürmesinde de bir neden olmadığını savundu.

Katılan avukatı Leyla Yavilioğlu ise beyanında, sanık B'nin büyük çocuklarının şehir dışında olduğu dönemde evin çeşitli yerlerine bıçaklar gizlediğine dikkati çekerek, maktullerde çok sayıda öldürücü darbe olduğunu ve cinayetin tasarlanarak canavarca hisle işlendiğini öne sürdü.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Zülküf B'yi eşi Kadriye B'ye karşı eyleminden dolayı "Eşe ve kadına karşı kasten öldürmek" suçundan, kızı Asude Helen B'ye karşı eylemi sebebiyle de "Altsoy ve kadına karşı kasten öldürmek" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı.

Sanığa verilen cezada takdiri indirim uygulamayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin de devamına karar verdi.

Olay

Erzurum'da 14 Mart'ta, Yunus Emre Mahallesi Sancak Caddesi Sancak Sitesi'ndeki evde Zülküf B. (46), aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine eşi Kadriye B. (44) ve kızı Asude Helen B'yi (20) bıçaklayıp aracıyla kaçmıştı.

Çat ilçesi istikametindeki yolda yakalanan Zülküf B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, olay yerinde yaşamını yitiren anne ve kızının cenazeleri de Yeni Asri Mezarlık'ta yan yana toprağa verilmişti.

Sanık Zülküf B. Palandöken ilçesinde bir lisede coğrafya öğretmeni olarak, öldürdüğü eşi de Erzurum Şehir Hastanesi'nde ebe olarak çalışıyordu.

Davanın iddianamesinde, sanık Zülküf B'nin eşi ve kızına yönelik eyleminden dolayı "kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyordu.