Bıçakla Öldüren Sanığa Müebbet Hapis

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Kocaeli'nin Derince ilçesinde parkta tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık müebbet hapisle cezalandırıldı.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Murat E, maktul Kaptan Kırdudu'nun eşi İlayda Tazegül Kırdudu ile taraf avukatları hazır bulundu.

Müşteki Kırdudu, "Sebebi ne olursa olsun eşim bu kadar bıçak darbesini hak etmiyordu. Sanık eşime yardım edebilirdi ama etmedi. Eşim geri gelmeyecek bunu biliyorum ama sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum." ifadesini kullandı.

Katılan avukatı da şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, sanığın "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Söz verilen sanık Murat E, önceki savunmalarını tekrarlayarak, olaydan pişman olduğunu söyledi.

Maktulün uyuşturucunun etkisinde olduğunu, eylemi kendisini koruma amacıyla yaptığını savunan Murat E, tahliyesini ve beraatini istedi.

Müvekkilinin eylemi "haksız tahrik" altında işlediğini savunan sanık avukatı ise karar verilirken bu durumun da değerlendirilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Murat E'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Olay

Yenikent Mahallesi'ndeki mesire alanında 22 Temmuz 2023'te Kaptan Kırdudu (26) ölü bulunmuştu. Kamera kayıtları incelenerek yakalanan Murat E. tutuklanmıştı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Murat E'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmişti.