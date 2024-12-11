Bıçakla Öldüren Sanığa Müebbet Hapis - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bıçakla Öldüren Sanığa Müebbet Hapis

Kocaeli'nin Derince ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

11.12.2024 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Derince ilçesinde parkta tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık müebbet hapisle cezalandırıldı.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Murat E, maktul Kaptan Kırdudu'nun eşi İlayda Tazegül Kırdudu ile taraf avukatları hazır bulundu.

Müşteki Kırdudu, "Sebebi ne olursa olsun eşim bu kadar bıçak darbesini hak etmiyordu. Sanık eşime yardım edebilirdi ama etmedi. Eşim geri gelmeyecek bunu biliyorum ama sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum." ifadesini kullandı.

Katılan avukatı da şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, sanığın "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Söz verilen sanık Murat E, önceki savunmalarını tekrarlayarak, olaydan pişman olduğunu söyledi.

Maktulün uyuşturucunun etkisinde olduğunu, eylemi kendisini koruma amacıyla yaptığını savunan Murat E, tahliyesini ve beraatini istedi.

Müvekkilinin eylemi "haksız tahrik" altında işlediğini savunan sanık avukatı ise karar verilirken bu durumun da değerlendirilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Murat E'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Olay

Yenikent Mahallesi'ndeki mesire alanında 22 Temmuz 2023'te Kaptan Kırdudu (26) ölü bulunmuştu. Kamera kayıtları incelenerek yakalanan Murat E. tutuklanmıştı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Murat E'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Kaynak: AA

Mahkeme, Derince, kocaeli, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bıçakla Öldüren Sanığa Müebbet Hapis - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:13 Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP’den ihraç edildi Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'den ihraç edildi
13:47 Tarım ve Orman Bakanlığı, ünlü bir köfteciyi daha ifşa etti Tarım ve Orman Bakanlığı, ünlü bir köfteciyi daha ifşa etti
13:47 CHP ile MHP arasındaki kayyum zirvesi başladı CHP ile MHP arasındaki kayyum zirvesi başladı
13:31 Hakan Fidan ABD’ye net bir mesaj verecek: Ya siz halledin ya da bu işi biz bitireceğiz Hakan Fidan ABD'ye net bir mesaj verecek: Ya siz halledin ya da bu işi biz bitireceğiz
13:07 Hamaney’den Esad’ın devrilmesi sonrası ilk açıklama Hamaney'den Esad'ın devrilmesi sonrası ilk açıklama
19:17 TBMM’de dikkat çeken kare DEM’li Sakık ile Hakan Fidan sohbet etti TBMM'de dikkat çeken kare! DEM'li Sakık ile Hakan Fidan sohbet etti
19:02 Neymar, yılın transferi olacak Neymar, yılın transferi olacak
18:59 Esad’ın silah ve füzelerini kaçıracaklardı Türkiye’den Suriye’ye büyük operasyon Esad'ın silah ve füzelerini kaçıracaklardı! Türkiye'den Suriye'ye büyük operasyon
18:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suriye’nin yeni yönetimine çağrı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'nin yeni yönetimine çağrı
18:45 Affın ayak sesleri MHP’li isimden ’Yamalı bohça, değiştirelim’ çıkışı Affın ayak sesleri! MHP'li isimden 'Yamalı bohça, değiştirelim' çıkışı
18:43 Boşanma Aşamasındaki Kadın Öldürüldü Boşanma Aşamasındaki Kadın Öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 14:30:55. #1.12#
SON DAKİKA: Bıçakla Öldüren Sanığa Müebbet Hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.