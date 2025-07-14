Bıçakla öldürme davasında rapor bekleniyor

Konya'nın Karatay ilçesinde eniştesini bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa ilişkin karar için akıl sağlığı ve cezai ehliyetine ilişkin rapor hazırlanması bekleniyor.

4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ramazan D'nin avukatı katıldı.

Savcı, sanığın akıl sağlığına ve cezai ehliyetinin tam olup olmadığına dair raporun hazırlanma aşamasında olduğunu belirtti.

Mahkeme heyeti, karar için raporun dosyaya sunulmasının beklenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi Küçükkumköprü Caddesi'nde 9 Ekim 2022'de Ramazan D. ile ablasının eşi Süleyman D. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüşmüş, bıçakla yaralanan Süleyman D. sığındığı fırında yaşamını yitirmişti.

Ramazan D. gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanmış, hakkında dava açılmıştı.