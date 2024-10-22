Bıçakla Saldıran Şahıs Tutuklandı

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TUTUKLANDI

Konya'da sağlıkçılara eşlik etmek için gittikleri adreste polis memuru Mustafa Topuz'a (28), bıçakla saldırıp vücudunun 7 yerinden yaralayan, kendisi de tabancayla vurularak yakalanan Emre Köroğlu (29), taburcu olduktan sonra bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.