Aydın'ın Efeler ilçesinde bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.
Pınarbaşı Mesire alanında A.İ. ile M.T. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle A.İ. yanındaki bıçakla M.T'yi yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla, Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Polis ekipleri A.İ'yi gözaltına aldı.
Son Dakika › Güncel › Bıçaklı Kavga: Bir Yaralı - Son Dakika
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