Bıçaklı Kavga: İki Kız Yaralandı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

07.04.2026 15:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl'de aynı erkek yüzünden tartışan Cankız Ç. ve Sinem Y., bıçakla yaralandı. Cankız adliyeye sevk edildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde aynı erkekle arkadaşlık yaptığı öne sürülen ve bu nedenle kavga edip birbirini bıçakla yaralayan kızlardan Cankız Ç. (19), adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Aynı erkekle arkadaşlık yaptıkları öne sürülen Cankız Ç. ile Sinem Y. (17), konuşmak üzere buluştu. Burada çıkan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada kızlar birbirini yaraladı. Bacağından yaralanan Sinem Y. yakındaki bir iş yerine sığınırken, Cankız Ç. ise kaçtı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Sinem Y. ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BAĞIRAN ANNESİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Kızı Sinem Y.'nin yaralandığını haber alıp hastaneye giden Birgül B., ambulansla getirilen kızına, "Kızım gitme dedim sana" diye bağırdı. Sinem Y. ise annesine, "Bağırma bana" diyerek tepki gösterdi. Hastanede tedavisi süren Sinem Y.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

POLİS TARAFINDAN BULUNUP, HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Cankız Ç. ise yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta polis tarafından bulunarak, hastaneye götürüldü. Hafif yaralı olan ve tedavisinin ardından gözaltına alınan Cankız Ç.'nin ifadesinde, "Cadde üzerinde buluştuk. Önce o beni bıçakladı. Ben de o sırada elindeki bıçağı alıp, kendimi korumak için bıçakladım" dediği belirtildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, İnegöl, Kavga, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 15:28:51. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.