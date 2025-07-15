Bıçaklı Kavgada Bir Ölü

Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgayı ayırmak isteyen 1 kişi hayatını kaybetti.

Aşağısarhan Mahallesinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Bu sırada kavgayı ayırmak isteyen Mehmet Bozbayır aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı.

Besni Devlet Hastanesine kaldırılan Bozbayır, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili 2 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.