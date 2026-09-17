Bıçaklı saldırıya uğrayan Milletvekili Melih Meriç, savcılığa mağdur sıfatıyla ifade verdi - Son Dakika
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Bıçaklı saldırıya uğrayan Milletvekili Melih Meriç, savcılığa mağdur sıfatıyla ifade verdi

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Gaziantep'te bıçaklı saldırıda yaralanan Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, soruşturma kapsamında savcılığa mağdur sıfatıyla ifade verdi. Meriç, saldırgan Seydi Ahmet Keleş'ten şikayetçi olduğunu bildirdi.

Gaziantep'te bıçaklı saldırıda yaralanan Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, soruşturma kapsamında savcılığa "mağdur" sıfatıyla ifade verdi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca 18 Ağustos'ta merkez Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi'nde milletvekili Meriç'in Seydi Ahmet Keleş tarafından bıçaklı saldırıya uğramasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Savcılıkça "mağdur" sıfatıyla ifadesi alınan Meriç, "Beni bıçakla yaralayan kişi CHP Oğuzeli ilçe başkanı olarak görev yapmaktaydı, istifa etmişti. Yeni Parti Oğuzeli İlçe Başkanı olarak atanmak istiyordu. Ancak ben kendisini yeterli görmediğimden bu göreve atamadım. Bu nedenle kendisi bana husumet beslemeye başladı." dedi.

Şüphelinin olaydan bir gün önce hakkında küfürlü konuşmalar yaptığını duyduğunu kaydeden Meriç, şunları aktardı:

"Kendisini telefonla aradım, 'Neredesin, konum at bana' dedim. Bunun üzerine attığı konuma gittim. Burada arkamdan söylediklerini yüzüme karşı söylemesini istedim. Bunun üzerine bana bıçak çekmesi üzerine kendimi savunmak amacıyla yumruk attım. Bıçağı bana doğru salladı, vuramadı. Ben tekrar yumruk attım. Bıçakla karnımın ortasından bana vurdu, yere düştüm. Yerde de üstüme geliyordu, ben de ayağımla kendisine vuruyordum. Bir ara ayağa kalkabildim ancak bağırsaklarımın dışarıda olduğunu görünce şoka girdim ve yere oturdum. Orada kendimden geçmişim."

Şoförünü arayarak kendisini hastaneye götürmesini istediğini anlatan Meriç, şu bilgileri paylaştı:

"Şüphelinin o sırada ne yaptığını hatırlamıyorum ancak olaydan sonra kaçmış. Etraftan yardım etmeye gelenler olmadı. Olay yerinde tanımadığım bekçi vardı. Bekçi olaya karışmadı. Ben şüpheli Seydi'nin iddia ettiği şekilde kendisine küfretmedim, ilk ben yumrukla vurmadım. Kendisinin elinde bıçağı görünce yumruk attım. Yoksa onun iddia ettiği şekilde ona ben saldırmadım. Ağzımdan kesinlikle küfürlü bir söz çıkmadı."

Meriç, olay sırasında yanında silahının olmadığını ve elini beline atmadığını, ceketi olmadığı ?için silah taşımadığının göründüğünü belirterek, şüpheli Seydi Ahmet Keleş'ten şikayetçi olduğunu bildirdi.

Olay

Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, 18 Ağustos'ta merkez Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi'nde bıçaklı saldırıya uğramış, kaldırıldığı hastanede ameliyata alınmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden Seydi Ahmet Keleş ve oğlu Hakan Keleş çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bıçaklı saldırıya uğrayan Milletvekili Melih Meriç, savcılığa mağdur sıfatıyla ifade verdi - Son Dakika
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