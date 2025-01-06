Biden: 6 Ocak Olaylarının Tekrarı Olmamalı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Biden: 6 Ocak Olaylarının Tekrarı Olmamalı

Biden, 6 Ocak baskınını hatırlatarak, barışçıl görev devrinin önemine vurgu yaptı.

06.01.2025 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Joe Biden, Washington Post (WP) gazetesinde yayımlanan görüş yazısında, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınına benzer bir olayın tekrarlanmaması çağrısı yaparak, seçilmiş başkan Donald Trump'a görevi barışçıl devredeceğini vurguladı.

Biden, WP'deki görüş yazısında, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınına dikkati çekerek "Bu yıl böyle utanç verici bir saldırı görmeyeceğimiz için mutlu olmalıyız." ifadesini kullandı.

Kongre baskınının yaşandığı gün olanların unutulmaması çağrısı yapan Biden, "Dört yıl önce olanların tekrarının yaşanmasını kabul edemeyiz." dedi.

Biden, 6 Ocak 2021'de olanlara ilişkin "tarihi yeniden yazma hatta silme" çabası görüldüğünü savunarak, bu konudaki endişeleri ciddiye almamanın "partizan takıntısı" olduğunu belirtti.

???????Trump'ın 20 Ocak'ta başkanlık görevini devralmasına ilişkin Biden, "Dört yılın ardından başkanlık ofisinden ayrılırken görevin barışçıl devrinin sağlanmasına saygı duymak ve Amerika'da el üstünde tuttuğumuz geleneklerin restorasyonunu sağlamak için elimden geleni yapmaya kararlıyım. Seçimler, barışçıl şekilde onaylanacak." ifadelerini kullandı.

Biden, Trump'ın başkanlık görevini devralacağı törende bulunacağını kaydetti.

ABD'de 6 Ocak 2021'deki olaylar

6 Ocak 2021'de dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri, 3 Kasım 2020 seçimlerine hile karıştırıldığı iddiasıyla Washington'daki National Mall alanında protesto düzenlemişti.

Yürüyüşün ardından aşırı sağcı gruplar ve Trump destekçileri, seçim sonuçlarının onaylanmasına ilişkin oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.

Şiddet olaylarına sahne olan baskında biri polis 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Kongre baskınıyla ilgili yaklaşık 1500 kişi çeşitli suçlamalarla yargılanmıştı.

Kaynak: AA

Donald Trump, Donald Trump, Washington, Joe Biden, Politika, Güncel, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Biden: 6 Ocak Olaylarının Tekrarı Olmamalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:47 AK Partili Mehmet Metiner’den DEM Partili ismin İmralı tehdidine olay yanıt AK Partili Mehmet Metiner'den DEM Partili ismin İmralı tehdidine olay yanıt
10:46 Başkent Ankara’da ’’İnsanlık ölmüş’’ dedirten görüntü Başkent Ankara'da ''İnsanlık ölmüş'' dedirten görüntü
10:18 BBP lideri Destici, DEM Parti heyetine randevu vermek için tek şart koştu BBP lideri Destici, DEM Parti heyetine randevu vermek için tek şart koştu
09:07 En yakın arkadaşına söylemiş İşte Ferdi Tayfur’un son isteği En yakın arkadaşına söylemiş! İşte Ferdi Tayfur'un son isteği
07:32 Kuzey Kore yeni yılın ilk füze denemesini gerçekleştirdi Kuzey Kore yeni yılın ilk füze denemesini gerçekleştirdi
17:23 Görüntüler Türkiye’den: Yönetim zemine inip takımı sahadan çekti Görüntüler Türkiye'den: Yönetim zemine inip takımı sahadan çekti
17:06 Barış Alper Yılmaz’ın babasından transfer açıklaması: Takım söylemem Barış Alper Yılmaz'ın babasından transfer açıklaması: Takım söylemem
17:03 Sahneye çıkıp Erdoğan’ın yanına geldi, sonrasında yaşananlar bomba Sahneye çıkıp Erdoğan'ın yanına geldi, sonrasında yaşananlar bomba
16:53 Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 36 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 36 terörist etkisiz hale getirildi
16:46 4 katlı bina çöktü, iş makinesi operatörünün enkazdan cansız bedeni çıkarıldı 4 katlı bina çöktü, iş makinesi operatörünün enkazdan cansız bedeni çıkarıldı
16:27 Gözaltına alınan fenomen Murat Övüç serbest bırakıldı Gözaltına alınan fenomen Murat Övüç serbest bırakıldı
16:26 Süper Lig’de olay bitmiyor: Herkes Kasımpaşa-Gaziantep FK maçında iptal edilen 2 golü tartışıyor Süper Lig'de olay bitmiyor: Herkes Kasımpaşa-Gaziantep FK maçında iptal edilen 2 golü tartışıyor
16:24 Şehit polisin son paylaşımı yürekleri yaktı Şehit polisin son paylaşımı yürekleri yaktı
15:54 Athena Gökhan’dan bomba öneri: Başkanı Galatasaraylı olmayan bütün takımlar ligden çekilsin Athena Gökhan'dan bomba öneri: Başkanı Galatasaraylı olmayan bütün takımlar ligden çekilsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2025 11:22:57. #1.13#
SON DAKİKA: Biden: 6 Ocak Olaylarının Tekrarı Olmamalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.