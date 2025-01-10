Biden'dan Los Angeles Yangınları İçin Acil Tedbirler

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ABD Başkanı Joe Biden, Los Angeles'ta devam eden 3 büyük yangını kontrol altına alabilmek için çalıştıklarını ve yangınların neden olduğu tüm masrafların tamamını 6 ay boyunca karşılayacaklarını açıkladı.

ABD Başkanı Biden, Los Angeles'taki yangınlarla mücadele konusunda Beyaz Saray'da diğer yetkililerle ortak basın toplantısı düzenledi.

Yangınlarla mücadele konusunda tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirten Biden, bu kapsamda felaketin neden olduğu masrafları karşılama oranını federal yönetim olarak yüzde 100'e çıkardıklarını kaydetti.

Biden, "Bugün, federal hükümetin 180 gün boyunca (yangından dolayı ortaya çıkan) maliyetlerin yüzde 100'ünü karşılayacağını açıklıyorum. Enkaz ve tehlikeli malzemelerin kaldırılması, geçici barınaklar, ilk müdahale ekipleri, ödenecek maaşlar ve diğer önlemlerin masrafları karşılanacak." ifadelerini kullandı.

3 büyük yangın devam ediyor

Biden, 50'den fazla yerdeki küçük yangının bastırıldığını ancak Los Angeles'ta 3 büyük yangının devam ettiğini ve rüzgar dolayısıyla yangınların bazı yerlerde büyüyerek sürdüğünü aktardı.

Hollywood Hills bölgesindeki yangının da kontrol altına alındığını belirten ABD Başkanı, Palisades, Eaton ve Hurst bölgelerindeki yangınların devam ettiğini ve çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Biden ayrıca, yangınlar dolayısıyla enerji nakil hatlarının elektriğinin kesildiğini, su taşıyan pompaların enerji ulaşmadığı için çalışmadığını ancak yetkililerin jeneratörler vasıtasıyla gerekli yerlere elektrik ulaştırarak yeniden su pompalanmaya başlandığını kaydetti.

İlave itfaiyeci ve yangın söndürme uçakları gönderiliyor

Bölgeye ilaveten 400 itfaiyeci, 30'un üzerinde yangın söndürme helikopteri ve uçağı ile Savunma Bakanlığına ait 8 C-130 askeri uçağını yönlendirdiklerini söyleyen Biden, ayrıca Kanada'dan da ilave yangın söndürme uçakları temin ettiklerini açıkladı.

Daha sonra söz alan Başkan Yardımcısı Kamala Harris ise birçok sigorta şirketinin insanların sigortalarını iptal ettiğini ve bu durumun felaketten zarar gören aileler için ciddi sıkıntı yaratacağını dile getirdi.

Harris, yangın sezonunda olmamalarına rağmen bu çapta büyük yangınların "iklim değişikliğinin" ne kadar gerçek olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtti.

Yangınlarda en az 5 kişi hayatını kaybetti

Los Angeles'ta yetkililer, kentin lüks mahallelerinden birinde çıkan orman yangınının 6 bölgede devam ettiğini, şimdiye kadar 5 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Los Angeles İtfaiye Departmanı yetkilileri, kent tarihinin en yıkıcı yangınlarından birinin yaşandığını, şimdiye kadar 2 bine yakın evin tamamen yandığını ifade etmişti.

Eyalet yetkililerinin yaklaşık 100 bin kişi için tahliye emri verdiği yangının Hollywood bölgesine de sıçradığı, Paris Hilton, Mandy Moore ve Cary Elwes gibi birçok ünlünün de evlerini kaybettiği belirtilmişti.

Yangın nedeniyle bölgedeki tüm okulların tatil edildiği bildirilmişti.