Biden, giderayak yeni bir yasağa daha imza attı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Biden, giderayak yeni bir yasağa daha imza attı

Geniş Video İzle

ABD Başkanı Joe Biden, imzaladığı muhtıralarla ülkesinin karasularında yeni petrol ve doğal gaz sondajının yasaklandığını duyurdu. Biden, bu kararın iklim politikalarıyla uyumlu olduğunu ve çevresel zararları önlemeye yönelik önemli bir adım olduğunu belirtti.

06.01.2025 16:22  Güncelleme: 17:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Joe Biden, karasularının büyük bir kısmında petrol ve doğal gaz sondajının yasaklanacağını açıkladı.
ABD'de seçilmiş başkan Donald Trump'ın 20 Ocak'ta yemin ederek göreve başlamasına günler kala, Biden, yeni petrol ve doğal gaz sondajını engellemek amacıyla 2 muhtıra imzaladı.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Biden, yasak kapsamında doğu ve batı kıyıları, Meksika Körfezi'nin doğusu ve Bering Denizi'nin bir kısmı gibi sularda yeni petrol ve doğal gaz sondaj yapılmayacağını belirtti.
Biden, "Bu kıyılarda sondaj yapmak, değer verdiğimiz yerlere geri dönüşü olmayan zararlar verebilir ve ülkemizin enerji ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli değildir." ifadesini kullandı.
Yasak kapsamında 625 milyon dönümden (253 milyon hektar) fazla su alanının sondajdan korunacağını kaydeden Biden, bu kararın ABD'nin iklim politikalarıyla da uyumlu olduğunu vurguladı.
Trump'ın ilk döneminde, bölgedeki bazı alanlarda petrol ve gaz aranması için firmalara izin verilmiş, bu da çevrecilerin tepkisini toplamıştı.
ABD'nin 47. başkanı seçilen Trump, seçim kampanyası sırasında, enerji üretimini artırma ve enerji fiyatlarını düşürme amacıyla sondaj faaliyetlerini teşvik edeceğini defalarca dile getirmişti.

Biden, giderayak yeni bir yasağa daha imza attı
Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Joe Biden, Politika, Ekonomi, Güncel, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Biden, giderayak yeni bir yasağa daha imza attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ahmet İPTAŞ:
    BİZDE YEDİK... 3 1 Yanıtla
  • aref karaca:
    Nasılsa orta doguda istila ettginiz topraklardan caliyorsunuz kendi ülkenizi arama yaparak bozmaya gerek yok 2 0 Yanıtla
  • Mustafa tufan:
    Ortadoğu olduğu gibi ABD ye çalışıyor petrole ne gerek yok 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:47 Erdoğan başkanlığında yılın ilk Kabine toplantısı başladı Erdoğan başkanlığında yılın ilk Kabine toplantısı başladı
15:27 TBMM’ye tabut ve kefenle gelen Osman Gökçek babasıyla ilgili soruya yanıt vermedi TBMM'ye tabut ve kefenle gelen Osman Gökçek babasıyla ilgili soruya yanıt vermedi
13:54 DEM Partili Hatimoğulları: Kimsenin gücü barış sözünü çarpıtmaya yetmeyecek DEM Partili Hatimoğulları: Kimsenin gücü barış sözünü çarpıtmaya yetmeyecek
13:27 DEM Parti, AK Parti heyetiyle bir araya geldi DEM Parti, AK Parti heyetiyle bir araya geldi
07:37 Icardi’yi tekrar takibe alan Wanda Nara L-Gante’ye tekmeyi bastı Icardi'yi tekrar takibe alan Wanda Nara L-Gante'ye tekmeyi bastı
07:32 Kuzey Kore yeni yılın ilk füze denemesini gerçekleştirdi Kuzey Kore yeni yılın ilk füze denemesini gerçekleştirdi
07:11 Torreira’dan Acun Ilıcalı’ya olay yanıt Torreira'dan Acun Ilıcalı'ya olay yanıt
06:51 Acun Ilıcalı’dan Galatasaray’a zehir zemberek sözler Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a zehir zemberek sözler
01:59 Kayseri’de tekerlekli sandalye hırsızlığı kamerada Kayseri'de tekerlekli sandalye hırsızlığı kamerada
00:46 El Salvador’da 6,3 büyüklüğündeki deprem büyük korku yarattı El Salvador'da 6,3 büyüklüğündeki deprem büyük korku yarattı
00:05 Sobaya döktüğü tiner alev aldı, yanmaktan kurtulamadı Sobaya döktüğü tiner alev aldı, yanmaktan kurtulamadı
23:30 Polis memuru, başından vurulmuş halde bulundu Polis memuru, başından vurulmuş halde bulundu
21:54 Fenerbahçe taraftarları Ferdi Tayfur’u unutmadı Fenerbahçe taraftarları Ferdi Tayfur'u unutmadı
21:51 Milyonlarca emeklinin gözü Kabine toplantısında Milyonlarca emeklinin gözü Kabine toplantısında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2025 17:45:53. #1.13#
SON DAKİKA: Biden, giderayak yeni bir yasağa daha imza attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.