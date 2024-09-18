Biden'dan Sudan'a Barış Çağrısı

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ABD Başkanı Joe Biden, Sudan'da iç savaşın taraflarını, barış müzakerelerine yeniden başlamaya ve insani yardım erişimine izin vermeye çağırdı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden, "Sudanlıların çektiği acılardan sorumlu taraflara ordularını geri çekmeleri, engelsiz insani erişimi kolaylaştırmaları ve bu savaşı sona erdirmek için müzakerelere yeniden başlamaları çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullandı.

Sudan'da sivillere "orantısız şekilde" zarar veren saldırıların durdurulması ve ülkedeki altyapıda ciddi hasar bırakan bombardımanların da sona ermesi gerektiğini vurgulayan Biden, "Sudan'ın geleceği ve tüm Sudan halkı için bu çatışmanın tüm taraflarını şiddeti sona erdirmeye ve gerilimi tırmandırmaktan kaçınmaya çağırıyoruz." ifadesine yer verdi.

Sudan'daki iç savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki güç mücadelesi yaklaşık 17 aydır sürüyor. Savaşın bitirilmesi için başlatılan barış girişimleri sonuçsuz kalmıştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 10 milyondan fazla kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.