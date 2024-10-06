Biden'dan Xi'ye 75. Yıl Tebriği - Son Dakika
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Biden'dan Xi'ye 75. Yıl Tebriği

ABD Başkanı Biden, Çin'in 75. kuruluş yıl dönümünde Xi Jinping'e kutlama mesajı gönderdi.

06.10.2024 09:51
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BEİJİNG, 6 Ekim (Xinhua) -- ABD Başkanı Joe Biden, Çin Halk Cumhuriyeti'nin 75. kuruluş yıldönümü vesilesiyle Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'e kutlama mesajı gönderdi.

Xi'ye bu hafta çok sayıda ülke ve siyasi parti lideri ile uluslararası örgüt başkanı da benzer mesajlar yolladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Biden'ın Çin'i tebrik eden liderler arasında olduğunu teyit etti.

Sözcü, Biden'ın mesajında, "ABD halkı adına, kuruluşunun 75. yıldönümünü kutladığınız Çin Halk Cumhuriyeti halkı ile size tebriklerimizi gönderiyorum. ABD halkı ve ben, Çin Halk Cumhuriyeti halkına en içten dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandığını belirtti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Biden'dan Xi'ye 75. Yıl Tebriği - Son Dakika

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