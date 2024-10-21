Biden Danışmanı Lübnan'daki Çatışmalara Dikkat Çekti - Son Dakika
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Biden Danışmanı Lübnan'daki Çatışmalara Dikkat Çekti

Biden Danışmanı Lübnan\'daki Çatışmalara Dikkat Çekti

Amos Hochstein, ABD'nin Lübnan'daki çatışmaların durması için çalıştığını belirtti.

21.10.2024 16:16
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ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, ülkesinin Lübnan'da devam eden çatışmaların bir an önce durmasını istediğini ve bu yönde çalıştığını belirtti.

Lübnan'ı ziyaret eden Hochstein, başkent Beyrut'ta Meclis Başkanı Nebih Berri ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası bir basın toplantısı düzenledi.

Hochstein, "Ziyaretlerime rağmen Lübnan'daki çatışmayı kontrol altına alamadık. Aylar önce meselelerin çözülmesi ve Lübnan ile İsrail arasında devam eden çatışmanın sona erdirilmesi gerektiği konusunda uyarmıştım; ama durum kontrolden çıktı. Lübnan'ın geleceğini çatışmalara bağlamak Lübnanlıların çıkarına değildir." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararının uygulanmasının gerekliliğine işaret eden Hochstein, "Washington bu çatışmayı mümkün olan en kısa sürede durdurmak istiyor ve bunu başarmak için Lübnan devleti ve İsrail hükümetiyle birlikte çalışıyor." dedi.

Hochstein, uluslararası toplumun Lübnan'ı desteklemesi ve yaşanan yıkımın ardından yeniden imarına yardımcı olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Lübnan Meclis Başkanı Berri de görüşmenin iyi geçtiğini ve sonuçlarından dersler çıkarılacağını aktardı.

Hochstein, Lübnan Başbakanı Mikati ile de görüştü

Öte yandan Hochstein, Lübnan ziyareti kapsamında Başbakan Necib Mikati ile de bir görüşme yaptı.

Görüşmeye ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Biden Danışmanı Lübnan'daki Çatışmalara Dikkat Çekti - Son Dakika

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