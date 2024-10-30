Biden Danışmanları İsrail'de Anlaşma Görüşümü Yapacak - Son Dakika
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Biden Danışmanları İsrail'de Anlaşma Görüşümü Yapacak

Biden'ın danışmanları, İsrail-Hizbullah çatışmalarını sona erdirmek için bu hafta Tel Aviv'i ziyaret edecek.

30.10.2024 11:46
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ABD Başkanı Joe Biden'ın 2 danışmanının Hizbullah ile yaşanan çatışmaların sonlandırılarak bir anlaşmaya varılmasını görüşmek için bu hafta İsrail'i ziyaret edeceği belirtildi.

İsrail'in "Walla" haber sitesi, Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk'ın perşembe günü İsrail'e geleceğini kaydetti.

Hochstein ve McGurk'ın, Tel Aviv yönetimiyle İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmaları sonlandıracak ve sınırın her iki tarafında da yerinden edilen kişilerin evlerine dönmesini sağlayacak bir anlaşmaya varılması çabalarını görüşeceği ifade edildi.

Adları açıklanmayan yetkililer, İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmaları sona erdirecek bir anlaşmanın "birkaç hafta içinde sağlanabileceğini" ileri sürdü.

Gündemde olan anlaşma kapsamında, Hizbullah ile İsrail arasında ilk olarak 60 günlük geçiş sürecinin başlatılması öngörülüyor.

Bu geçiş sürecinde, Hizbullah'tan Lübnan'ın güneyindeki ağır silahlarını Litani Nehri'nin kuzeyine yani İsrail sınırından uzağa taşıması isteniyor.

Buna ek olarak Lübnan ordusunun İsrail sınırına 8 bin asker konuşlandırması ve Lübnan'ın güneyini karadan işgal eden İsrail askerlerinin de kademeli olarak bölgeden çekilmesi planlanıyor.

Bu adımların 60 günlük geçiş sürecinde atılması halinde İsrail ile Hizbullah arasında ateşkesin ilan edileceği belirtiliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'da Hizbullah ile yaşanan çatışmalara diplomatik çözüm bulmanın yollarını görüşmek üzere dün bakanlar ve üst düzey askeri yetkililerle bir araya gelmişti.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını duyurmuştu.

Yerel basına konuşan ve adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili, İsrail ordusunun Lübnan'daki kara saldırılarında "sona yaklaşıldığını" iddia etmişti.

Söz konusu yetkili, İsrail ordusunun Lübnan'daki kara saldırılarını "1-2 hafta içinde" sonlandırabileceğini ileri sürmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Biden Danışmanları İsrail'de Anlaşma Görüşümü Yapacak - Son Dakika

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