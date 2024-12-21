Kapanma riskiyle karşı karşıya olan ABD hükümeti son anda kurtuldu - Son Dakika
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Kapanma riskiyle karşı karşıya olan ABD hükümeti son anda kurtuldu

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ABD Başkanı Joe Biden, federal hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını imzalayarak, Kongre'de yaşanan tartışmaların ardından hükümete 14 Mart'a kadar finansman sağlamış oldu.

21.12.2024 21:46  Güncelleme: 22:25
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Trump'ın muhalefetiyle bütçe müzakerelerinde kriz yaşanmış, Federal Hükümet kapanma riskiyle karşı karşıya kalmıştı. Başkan Joe Biden, krizi aşan kongrenin kabul ederek kendisine gönderdiği federal hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını imzaladı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden, federal hükümete 14 Mart'a kadar finansman sağlanmasını öngören geçici bütçe tasarısını imzalayarak yasalaştırdı. Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasında büyük tartışmalara neden olan ve hükümetin kapanmasına saatler kala Temsilciler Meclisi ve Senato'da kabul edilen tasarının imzalanmasıyla olası bir bütçe krizi son gün önlenmiş oldu.

TRUMP'IN MUHALEFETİ BÜTÇE MÜZAKERELERİNDE KRİZE NEDEN OLMUŞTU

ABD Kongresi, 1 Ekim'de başlayan 2025 mali yılında hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle kapanmasını önlemeye yönelik ilk geçici bütçe tasarısını eylül ayında onaylamıştı. ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanarak yürürlüğe giren geçici bütçe ile 20 Aralık'a kadar hükümete finansman sağlanması öngörülmüştü. Bu tarihe sayılı günler kala Cumhuriyetçiler ve Demokratlar, hükümete mart ayına kadar finansman sağlanmasını öngören bütçe tasarısı üzerinde hafta başında anlaşmıştı. Ancak Trump, üzerinde uzlaşılan geçici bütçe tasarısını "saçma ve olağanüstü şekilde pahalı" olarak nitelendirerek karşı çıkmış ve Kongre üyelerine tasarıyı reddetme çağrısında bulunmuştu. Bütçe tasarısını ilk eleştiren isim, Trump'ın Hükümet Verimliliği Departmanı'na liderlik etmesi için görevlendirdiği Elon Musk olmuştu. Musk, "Trump'ın göreve başlayacağı 20 Ocak'a kadar Kongreden hiçbir yasa tasarısı geçmemeli." değerlendirmesinde bulunmuştu.

BÜTÇE TASARISI, TEMSİLCİLER MECLİSİ'NDEN GEÇEMEMİŞTİ

Trump'ın muhalefeti üzerine Kongre'deki bütçe müzakereleri yoğunlaşırken hükümete mart ayına kadar finansman sağlanmasını ve borçlanma limitinin 2 yıl boyunca askıya alınmasını öngören tasarı oylamaya sunulmuştu. Seçilmiş başkan Trump'ın da destek verdiği bu tasarı, perşembe akşamı ABD Temsilciler Meclisi'nde reddedilmişti. Tasarı, Demokratların yanı sıra bazı Cumhuriyetçiler tarafından da kabul görmemişti.

FEDERAL HÜKÜMETİN KAPANMASI NE DEMEK?

Amerikan kanunlarına göre Kongre, her yıl 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yılın tümüne ilişkin bütçeyi zamanında onaylayamazsa bu gerçekleşene kadar geçen sürenin geçici bütçelerle kapatılması gerekiyor. Bütçenin onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal hükümet, hayati hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerine ara vermek zorunda kalıyor. Bu süreçte, hayati olmayan hizmetlerde görevli kamu çalışanları zorunlu izne çıkarılırken ABD ordusu, istihbarat kurumları, kamu hastanelerinde çalışan doktor ve hemşireler, havaalanları ve hapishanelerdeki güvenlik görevlileri gibi kamu çalışanları görevlerine devam ediyor. "Hayati personel" kategorisinde yer alan bu çalışanlar, kapanma dönemlerindeki maaşlarını genellikle Kongre yeni bir bütçe geçirene kadar alamıyor.

Kapanma riskiyle karşı karşıya olan ABD hükümeti son anda kurtuldu
Kaynak: AA

Joe Biden, Politika, Hükümet, 14 Mart, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kapanma riskiyle karşı karşıya olan ABD hükümeti son anda kurtuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ender Kervancıoğlu:
    AKP de 2008'de Türkiyeyi irana malezyaya arabistana döndürmeye kalkınca kapatılmanın eşiğinden dönmüştü. 1 oyla kurtulmuştu. O günden sonra yöntem değiştirdiler. Yavaş yavaş, uyuta uyuta, okşaya okşaya yapıyorlar. Nabız ölçüyorlar. Ortaya bombayı bırakıp çekiliyorlar, gözlemliyorlar falan. 1 2 Yanıtla
  • Emre Sunay:
    Beter olun, bize ne.. 2 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    ABD Demek Feto Demektir 0 0 Yanıtla
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