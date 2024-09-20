Biden: Güvenli Dönüş İçin Çalışıyoruz

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- Biden: "Ekibimiz insanların evlerine güvenli bir şekilde geri dönebilmelerini sağlamak için çalışıyor"

WASHINGTON - ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Lübnan'da düzenlediği saldırının ardından yaptığı açıklamada, "İsrail'in kuzeyindeki ve Lübnan'ın güneyindeki insanların evlerine güvenli bir şekilde geri dönebilmelerini sağlamak istiyoruz. Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı ve tüm ekibimiz bunu başarmak için istihbarat camiasıyla birlikte çalışıyor" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, kabine toplantısı öncesi Lübnan'da düzenlenen saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Biden, "İsrail'in kuzeyindeki ve Lübnan'ın güneyindeki insanların evlerine güvenli bir şekilde geri dönebilmelerini sağlamak" istediğini söyledi. Ekibinin bu amaç için çalıştığını vurgulayan Biden, "Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı ve tüm ekibimiz bunu başarmak için istihbarat camiasıyla birlikte çalışıyor. Bunu başarana kadar devam edeceğiz ama önümüzde uzun bir yol var" ifadelerini kullandı.