Biden, Türkiye'yi Yaptırım Listesinden Çıkardı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Biden, Türkiye'yi Yaptırım Listesinden Çıkardı

ABD Başkanı Biden, Suriye'deki durumu göz önünde bulundurarak Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldırdı.

17.01.2025 09:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'ye 2019 yılındaki Barış Pınarı Harekatı'nın ardından yaptırım öngören başkanlık kararnamesini Suriye'deki güncel duruma göre revize eden ABD Başkanı Joe Biden, yeni başkanlık kararnamesiyle önceki metinde yer alan Türkiye ile ilgili tüm ifadeleri çıkardı.

ABD Başkanı Biden, Suriye'deki güncel duruma ilişkin ilave düzenlemelerin yer aldığı 14142 sayılı yeni başkanlık kararnamesini imzaladığını Kongreye bildirdi.

Biden, yeni başkanlık kararnamesinde 14 Ekim 2019'da dönemin başkanı Donald Trump'ın imzasıyla yayımlanan 13894 sayılı kararnameyi revize ederek önceki metinde yer alan Türkiye ile ilgili tüm ifadeleri çıkardı.

Biden'ın bu adımı, 2019 yılındaki kararnameden Türkiye'nin tamamen çıkarılmasını uzun zamandır talep eden Ankara'nın hukuki anlamda önemli bir kazanımı olarak değerlendirildi.

Kongreye gönderdiği bildirimde Biden, Suriye'deki durumun 2019'dan bu yana ciddi şekilde değiştiğini ve o kararnameye konu olan (Türkiye'nin) askeri operasyonuyla ilgili gündemin geride kaldığını ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu kararname, 13894 sayılı başkanlık kararnamesinde atıf yapılan bazı operasyonların 5 yıl önce sona ermiş olduğu gerçeğine dayanarak o kararnamede asgari değişiklikler yapmaktadır. Özellikle, düzenlenen yeni kararname kapsamında ABD, Suriye'nin barışı ve güvenliğini, istikrarını veya toprak bütünlüğünü tehdit eden ya da ciddi insan hakları ihlallerine neden olan, bu tür eylem veya politikalara doğrudan ya da dolaylı olarak katılan veya katılmaya teşebbüs eden kişilere yaptırım uygulama hakkını korumaktadır."

Biden'ın yeni kararnamesiyle ABD, Suriye'de barış, güvenlik, istikrar veya toprak bütünlüğünü tehdit eden kişilere halen yaptırım getirebileceği notunu düşerek Suriye'ye ilişkin politika yapım süreçlerini güncel koşullara göre revize etmiş oldu.

Dönemin ABD Başkanı Trump'ın imzasıyla 14 Ekim 2019'da yayımlanan başkanlık kararnamesinde Türkiye'nin Suriye'ye yönelik Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla yaptırım öngörülmüştü.

Bu kapsamda ABD yönetimi, Milli Savunma Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yaptırım kararı almıştı.

Harekatın sona ermesiyle Trump, 23 Ekim 2019'da bu yaptırımların kaldırılması talimatını vermişti.

Kaynak: AA

Barış Pınarı Harekatı, Diplomasi, Joe Biden, Güvenlik, Politika, Türkiye, Güncel, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Biden, Türkiye'yi Yaptırım Listesinden Çıkardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:04 İsrail Savaş Kabinesi, Gazze’de ateşkes anlaşmasını onayladı İsrail Savaş Kabinesi, Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı
15:30 Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan “Salgın mı var“ sorusuna net yanıt Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan "Salgın mı var?" sorusuna net yanıt
14:56 Erdoğan’dan CHP’ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede
14:46 Bakanlık, Suriye gümrüklerindeki ek vergi iddialarına yanıt verdi Bakanlık, Suriye gümrüklerindeki ek vergi iddialarına yanıt verdi
14:22 Soylu: Apo’nun yanına bir avukat bir de telefon koyun, örgütü dağıtır Soylu: Apo'nun yanına bir avukat bir de telefon koyun, örgütü dağıtır
22:48 Dünya Bankası’ndan Türk ekonomisi için yeni tahmin Dünya Bankası'ndan Türk ekonomisi için yeni tahmin
22:14 Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer oldu Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer oldu
22:06 Disipline sevk edilen teğmenler savunmalarına aynı cümle ile başlamış: Mustafa Kemal’in askerleriyiz Disipline sevk edilen teğmenler savunmalarına aynı cümle ile başlamış: Mustafa Kemal'in askerleriyiz
22:05 Efsanevi yönetmen David Lynch hayatını kaybetti Efsanevi yönetmen David Lynch hayatını kaybetti
21:43 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
21:39 Kalp krizi geçiren sürücü hastaneye yetişmeye çalışırken başka bir araca çarparak can verdi Kalp krizi geçiren sürücü hastaneye yetişmeye çalışırken başka bir araca çarparak can verdi
21:28 Cevdet Erkan Danıştay Başsavcılığına seçildi Cevdet Erkan Danıştay Başsavcılığına seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2025 16:18:06. #1.12#
SON DAKİKA: Biden, Türkiye'yi Yaptırım Listesinden Çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.