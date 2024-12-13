Biden, Ukrayna'ya 500 Milyon Dolar Silah Yardımı Gönderecek

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WASHINGTON, 13 Aralık (Xinhua) -- ABD'de Başkan Joe Biden yönetimi, Ukrayna'ya 500 milyon ABD doları tutarında silah yardımı göndereceğini duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan perşembe günü yapılan açıklamaya göre Ukrayna'ya yapılacak son askeri yardımla Biden, Ağustos 2021'den bu yana yardımı onaylamak için 72. kez başkanlık yetkisini kullanmış oldu.

Son yardım paketindeki silahlar arasında hava savunma yetenekleri, roket ve topçu sistemlerinin mühimmatları ve tanksavar silahlar bulunuyor.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nde stratejik iletişim koordinatörü olan John Kirby aynı gün daha erken bir saatte düzenlenen Beyaz Saray'daki olağan basın toplantısında görevinin sona ermesine haftalar kalan Biden yönetiminin "görevi sona erene kadar ek yardım paketleri sağlamaya devam edeceğini" söylemişti.

Başkanlık seçimini kazanan ve 20 Ocak'ta Beyaz Saray'da görevi devralacak olan Donald Trump, pazar günü NBS News kanalında yayımlanan söyleşisinde yönetimi göreve geldikten sonra Ukrayna'nın Amerikan yardımlarının azalmasına hazırlıklı olması "gerekecebileceğini" ifade etti.

Trump, ABD'nin Ukrayna'ya destek için Avrupa ülkelerinin harcadığının üç katından fazlasını harcamasını adil bulmadığını belirtti.

Trump, "Niye Avrupa da bizimle aynı desteği sağlamıyor? Avrupa'nın da devreye girerek bizimle aynı oranda yardım sağlaması gerek" dedi.