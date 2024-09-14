Biden ve Starmer'dan İsrail'e İkna Çağrısı

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- ABD Başkanı Biden ve İngiltere Başbakanı Starmer Beyaz Saray'da görüştü

"İsrail sivilleri korumak için daha fazlasını yapmalı"

WASHINGTON - ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın, "İsrail'in sivilleri korumak ve Gazze'deki vahim insani durumu ele almak için daha fazlasını yapması gerektiği" konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer Beyaz Saray'da bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrasında Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, liderlerin iki tarafı da ilgilendiren bir dizi dış politika konusunu derinlemesine ele aldığı belirtildi. İkilinin Rusya'ya karşı kendini savunmayı sürdüren Ukrayna'ya verdikleri sarsılmaz desteği yinelediği kaydedilen açıklamada, "Taraflar İran ve Kuzey Kore'nin Rusya'ya silah sağlamasından ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin Rusya'nın savunma sanayisine verdiği destekten duydukları derin endişeyi dile getirdiler" denildi.

Gazze'de ateşkes ihtiyacı ele alındı

Biden ve Starmer'in Filistin konusunu da ele aldığı kaydedilen açıklamada, ikilinin İsrail'in güvenliğine olan "sarsılmaz bağlılıklarını" yinelediği kaydedildi.

Rehinelerin serbest kalmasını ve Gazze'ye daha fazla yardım ulaştırılmasını sağlayacak bir ateşkes anlaşmasına duyulan acil ihtiyacı dile getiren Biden ve Starmer'in, "İsrail'in sivilleri korumak ve Gazze'deki vahim insani durumu ele almak için daha fazlasını yapması gerektiği" konusunda mutabık kaldığı aktarıldı.

Biden ve Starmer Husi saldırılarını kınadı

İran destekli Husilerin Kızıldeniz'de ticari gemilere yönelik saldırılarını kınadığı belirtilen Biden ve Starmer'ın, temiz enerji ve ileri teknolojiler konusunda ikili işbirliğini, Avustralya'nın da yer aldığı üçlü güvenlik paktı AUKUS'u ve ekonomik bağları derinleştirme fırsatlarını ele aldığı ifade edildi. Biden'ın ayrıca Belfast/Good Friday Anlaşması'na ve bu anlaşmanın Kuzey İrlanda'da barış ve istikrarın korunmasındaki rolüne verdiği desteğin altını çizdiği ifade edildi.

"Uzun ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik"

Starmer, ise görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Biden ile Ukrayna, Orta Doğu ve Hint-Pasifik konularında "uzun ve verimli" bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi. Ele aldıkları özel bir konunun olmadığını kaydeden Starmer, Ukrayna'ya Rus hedeflerini vurması için İngiltere ve ABD'nin uzun menzilli füzelerini kullanma izni verilip verilmeyeceği konusunda ise detay paylaşmadı. Savaşı sona erdirmenin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bağlı olduğunu vurgulayan Starmer, Ukrayna'nın kendini savunma hakkı olduğunu yineledi.