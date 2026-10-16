Biga'da arkadaşını ağır yaralayan çocuğa haksız tahrikle 5 yıl 9 ay hapis verildi - Son Dakika
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Biga'da arkadaşını ağır yaralayan çocuğa haksız tahrikle 5 yıl 9 ay hapis verildi

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Biga'da lise kavgasında sınıf arkadaşını darbeyle ağır yaraladığı iddiasıyla yargılanan çocuk, haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüsten 5 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Avukat ve aile cezayı yetersiz buldu, kararı istinafa taşıyacaklarını söyledi.

Çanakkale'nin Biga ilçesindeki bir lisede çıkan kavgada, sınıf arkadaşı M.D.Y'yi darbederek ağır yaraladığı iddiasıyla yargılanan adli süreçteki çocuğa, 5 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Biga Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 15 yaşındaki tutuklu adli süreçteki çocuk Y.C, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen duruşmada, tarafların avukatları da hazır bulundu.

Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, Y.C. hakkında "haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 5 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

Duruşma sonrası Biga Adalet Sarayı önünde gazetecilere açıklama yapan M.D.Y'nin avukatı Şeyma Çimendere, verilen kararın takdir edilen ve hükme bağlanan ceza miktarı gereği olduğunu söyledi.

Kararın tatmin edici olmadığını savunan Çimendere, şöyle konuştu:

"Mahkeme heyeti tarafından 5 yıl 9 ay gibi bir ceza takdir edildi. Mahkemeler takdiren adli sicil sabıka kaydının daha önce var olmayışı ve mahkemenin gözü önünde, heyet önündeki hal tutum ve davranışlardan kaynaklı olarak cezai indirim uygulayabiliyorlar. Maalesef böyle bir sonuçla karşılaştık. Kararımız henüz kesin bir karar değil. İstinaf aşaması var. Biz de elimizden geleni üst yargıdan almaya çalışacağız."

Anne Çiğdem Y. ise Y.C'nin aldığı cezadan tatmin olmadıklarını belirterek, "Benim oğlum canlı cenaze. Ben oğlumun diyeti bu olsun istemiyordum." dedi.

Baba Hasan Y. de çocuğunun hakkını sonuna kadar aramaya devam edeceklerine değinerek, "Bu, yeterli bir ceza değildi. Çocuğum ölmedi fakat yatağa bağımlı kaldı. Onun için çocuğumun hakkını bir üst mahkemede arayıp devam edeceğiz." diye konuştu.

İÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi M.D.Y., 25 Eylül 2025'te sınıf arkadaşı Y.C. ile yaşadığı tartışma sonrası çıkan kavgada başına darbe alarak ağır yaralanmış ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'ne kaldırılmıştı. Olaya ilişkin gözaltına alınan Y.C., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Biga'da arkadaşını ağır yaralayan çocuğa haksız tahrikle 5 yıl 9 ay hapis verildi - Son Dakika
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