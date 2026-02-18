Biga\'da Kocabaş Çayı Taşınca Araçlar Tahliye Edildi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde etkili sağanak nedeniyle debisi yükselen Kocabaş Çayı taştı.

Bölgede sağanak sonucu, ilçe merkezinden geçen Kocabaş Çayı'nın debisi arttı.

Biga Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kocabaş Çayı Otoparkı'ndaki araçların kaldırılması uyarısında bulundu.

Bölgedeki araçların büyük bir bölümü alandan tahliye edilirken, su seviyesinin yüksek olduğu yerlerde mahsur kalan araçlar da zabıta ekiplerinin desteğiyle kurtarıldı.

Belediye ekipleri, güvenlik gerekçesiyle otoparka araç ve yaya giriş-çıkışlarını tamamen kapattı.

Öte yandan, su debisinin yüksek olduğu alanlarda çocukların motosiklet ve bisikletlerle suyun içinden geçmeye çalıştığı da görüldü.

Ekipler, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için Kocabaş Çayı çevresindeki denetimlerini sürdürüyor.

Biga Belediyesinden yapılan açıklamada, bölgede etkili sağanak nedeniyle Kocabaş Çayı'nın su seviyesinde ani yükselme olduğu ve bazı noktalarda taşkın meydana geldiği hatırlatıldı.

Belediye ekipleri, ilgili birimler ve emniyet teşkilatı işbirliğiyle sahada gerekli önlem ve kontrollerin aralıksız sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, "Hemşehrilerimizin can ve mal güvenliğinin korunması için çalışmalarımız titizlikle devam etmektedir." ifadesine yer verildi.