Biga'da kooperatifler ve esnaf odalarıyla TÜMORSİAD Çanakkale İl Başkanı Aksu görüştü - Son Dakika
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Biga'da kooperatifler ve esnaf odalarıyla TÜMORSİAD Çanakkale İl Başkanı Aksu görüştü

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Biga\'da kooperatifler ve esnaf odalarıyla TÜMORSİAD Çanakkale İl Başkanı Aksu görüştü
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TÜMORSİAD Çanakkale İl Başkanı Bahaddin Aksu, Biga'daki esnaf odaları ve kooperatif başkanlarıyla görüşerek sorun ve talepleri dinledi. Görüşmelerde artan işletme giderleri değerlendirildi; Aksu, yerel esnaf ve üreticilerin bölge ekonomisi için önemine dikkati çekti.

Tüm Ortadoğu Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMORSİAD) Çanakkale İl Başkanı Bahaddin Aksu, Biga ilçesindeki esnaf odaları ile kooperatif başkanlarını ziyaret etti.

Ziyaret programı kapsamında Biga Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Sait Tanur, Biga Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hakkı Berber, Biga Lokantacılar Odası Başkanı Adnan Akçe, Biga Kahveciler Odası Başkanı İlhan Yavuz, Biga Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Kurt ile Trakya Birlik Biga Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Mehmet Tınaz ve kurum çalışanlarıyla bir araya gelen Aksu, sektörlerin güncel sorun ve taleplerini dinledi.

Görüşmelerde ilçedeki ticari hareketlilik, esnaf ve sanatkarların içinde bulunduğu ekonomik koşullar, artan işletme giderleri ve esnafın beklentileri değerlendirildi.

Aksu, ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada, yerel esnafın ve üreticilerin ayakta kalmasının bölgenin ekonomik sürdürülebilirliği ve sosyal dengesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Esnafın ve kooperatiflerin Biga ekonomisinin omurgasını oluşturduğunu vurgulayan Aksu, "Biga'mızın ekonomik omurgasını oluşturan çok kıymetli esnaf odalarımızın ve kooperatiflerimizin başkanlarıyla oldukça verimli istişareler gerçekleştirdik. Sahadaki mevcut tabloyu ve esnafımızın beklentilerini konuştuk. Nazik kabulleri, misafirperverlikleri ve samimi sohbetleri için tüm oda başkanlarımıza, kooperatif yöneticilerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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