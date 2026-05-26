Biga'da Kurban Bayramı Kutlaması - Son Dakika
26.05.2026 17:19
Biga'da Kaymakamlıkta düzenlenen bayramlaşma programına ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Kurban Bayramı dolayısıyla Kaymakamlıkta bayramlaşma programı düzenlendi.

Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı ev sahipliğinde gerçekleştirilen bayramlaşma törenine, Biga Belediye Başkanı Alper Şen, Biga İlçe Emniyet Müdürü Emre Bolat, Biga İlçe Jandarma Komutan Vekili Binbaşı Fuat Gençer, Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan, esnaf odalarının başkanları, siyasi partilerin ilçe temsilcileri, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Kayabaşı ve Belediye Başkanı Şen, törende katılımcıların tebriklerini kabul ederek bayramlarını kutladı.

Buradaki programın ardından ilçe protokolü Biga Sağlık Eğitim Vakfı (BİSEV) Huzurevi, Biga Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Biga İlçe Jandarma Komutanlığı, Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü, Biga Devlet Hastanesi ile Biga Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ni ziyaret etti.

Protokol üyeleri, bayram boyunca görevi başında olan personelin ve kurumlarda bulunan vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
