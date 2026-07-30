Biga'da Tarım Arazisinde Yangın - Son Dakika
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Biga'da Tarım Arazisinde Yangın

Biga\'da Tarım Arazisinde Yangın
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Çanakkale Biga'da tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde tarım arazisinde yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Biga ilçesi Yeniçiftlik köyü yakınlarındaki tarım arazisinde saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale edilirken, yoğun duman nedeniyle Çanakkale-Biga kara yolunun 3 kilometrelik kısmı görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Biga Yeniçiftlik köyü kırsalında başlayan yangına 2 uçak, 5 helikopter, 15 arazöz, 4 itfaiye aracı, 1 dozer ile müdahale edilmektedir. Yoğun dumandan dolayı görüş mesafesi düştüğü için Çanakkale-Biga ana yolunda 3 km'lik kısım trafiğe kapatılmıştır. Trafiğin akışı alternatif yollardan sağlanmakta olup yoğunluk azaltılmaya çalışılmaktadır" denildi.

Kaynak: DHA

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