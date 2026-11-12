Biga'da yangından zarar gören alana 2 bin 500 fidan dikildi - Son Dakika
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Biga'da yangından zarar gören alana 2 bin 500 fidan dikildi

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Biga\'da yangından zarar gören alana 2 bin 500 fidan dikildi
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Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Doğancı köyünde daha önce yangından zarar gören ormanlık alanda 2 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu.

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Doğancı köyünde daha önce yangından zarar gören ormanlık alanda 2 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu.

Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı, yeşil vatanı korumak için fedakarca görev yapan ve yangınlarla mücadelede şehit düşen orman teşkilatı personelini rahmetle andı.

Orman yangınlarının önlenmesinde insan faktörünün belirleyici olduğuna dikkati çeken Kayabaşı, şunları kaydetti:

"Çıkan orman yangınlarının neredeyse yüzde 90'ı insan kaynaklı ihmal ve hatalardan ileri geliyor, doğa kaynaklı yangınlar yok denecek kadar az. Bu yüzden Orman Genel Müdürlüğümüzün, valilik ve kaymakamlıklarımızın aldığı tedbirlere uymak her bir vatandaşımızın temel görevidir. Biga halkı kurallara üst düzeyde riayet ederek geçtiğimiz yangın sezonunu büyük bir felaket yaşamadan atlatmamızı sağladı. Yeşil vatanı birlikte koruyan tüm Bigalı hemşehrilerime teşekkür ediyorum."

Biga Orman İşletme Müdürü Semih Aydın da 2 bin 500 fidanın toprakla buluşturulduğunu belirterek, "Çanakkale ruhunun birlik ve beraberliğiyle yalnızca toprağımıza değil, iklimimize, şehrimize ve dünyaya nefes olacaktır." dedi.

Programa, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, Gümüşçay Belediye Başkanı Hasan Kırım, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Biga'da yangından zarar gören alana 2 bin 500 fidan dikildi - Son Dakika
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