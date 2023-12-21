 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bigadiç-Sındırgı kara yolunda otomobil ve tır çarpışması: 3 ölü - Son Dakika
Üye Girişi

Bigadiç-Sındırgı kara yolunda otomobil ve tır çarpışması: 3 ölü

Bigadiç-Sındırgı kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile tır çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü ve yanındaki 2 kişi hayatını kaybetti. Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Bigadiç-Sındırgı kara yolunda otomobil ve tır çarpışması: 3 ölü
21.12.2023 - 22:37,
Abone Ol

Bigadiç-Sındırgı kara yolunda otomobille tırın çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Dursun Karataş (48) yönetimindeki 43 ZF 124 plakalı otomobil, Kayalıdere mevkiinde Mustafa G. idaresindeki 43 ABV 981 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Dursun Karataş, eşi Zeynep Karataş (51) ve annesi Cemile Karataş (77) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Tır sürücüsü Mustafa G. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ve jandarma ekiplerince araçtan çıkarılan cenazeler, Bigadiç Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan yol, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Dursun Karataş, Jandarma, Karataş, İtfaiye, Ölüm, Trafik Kazaları, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bigadiç-Sındırgı kara yolunda otomobil ve tır çarpışması: 3 ölü - Son Dakika


21:41
Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş Alanyaspor'a 3-1 yenildi Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş Alanyaspor'a 3-1 yenildi
21:35
Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem
21:14
Beşiktaş'ta deprem! Yıldız futbolcu sakatlandı Beşiktaş'ta deprem! Yıldız futbolcu sakatlandı
21:08
DEM Partili vekilden TBMM kürsüsünde skandal Öcalan çağrısı DEM Partili vekilden TBMM kürsüsünde skandal Öcalan çağrısı
20:30
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e: Sokak ağzı bile diyemeyeceğimiz bir üslup AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e: Sokak ağzı bile diyemeyeceğimiz bir üslup
19:54
AK Parti Sözcüsü Çelik: 10 ilde aday belirleme çalışmaları tamamlandı AK Parti Sözcüsü Çelik: 10 ilde aday belirleme çalışmaları tamamlandı
19:31
Çaykur Rizespor İstanbul ekibini gole boğdu Çaykur Rizespor İstanbul ekibini gole boğdu
19:23
Dışişleri Bakanı Fidan: PKK terör örgütü varlığını devam ettirdikçe Suriye'deki faaliyetlerimiz devam edecek Dışişleri Bakanı Fidan: PKK terör örgütü varlığını devam ettirdikçe Suriye'deki faaliyetlerimiz devam edecek

Son Dakika
21:41 Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş Alanyaspor'a 3-1 yenildi
21:35 Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem
21:14 Beşiktaş'ta deprem! Yıldız futbolcu sakatlandı
21:08 DEM Partili vekilden TBMM kürsüsünde skandal Öcalan çağrısı
20:30 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e: Sokak ağzı bile diyemeyeceğimiz bir üslup
19:54 AK Parti Sözcüsü Çelik: 10 ilde aday belirleme çalışmaları tamamlandı
19:31 Çaykur Rizespor İstanbul ekibini gole boğdu
19:23 Dışişleri Bakanı Fidan: PKK terör örgütü varlığını devam ettirdikçe Suriye'deki faaliyetlerimiz devam edecek
19:19 Prag'ta can pazarı! Öğrenciler kaçacak delik aradı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2023 22:37:48. #1.12#
SON DAKİKA: Bigadiç-Sındırgı kara yolunda otomobil ve tır çarpışması: 3 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement