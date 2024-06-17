Bigadiç\'te Anız Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Başlatıldı

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Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde anızda başlayıp ağaçlandırma sahasına sıçrayan yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

İlçeye bağlı kırsal Çağış Mahallesi yakınındaki anızda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangının etkili olduğu alana Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ağaçlandırma sahasına da sıçrayan yangın için havadan ve karadan müdahale başlatan ekipler, yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.