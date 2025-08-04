Bigadiç\'te Yangın Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde arazide çıkan yangın havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı kırsal Güvemçetmi ile Değirmenli mahalleleri arasında yer alan ve ağaçların da bulunduğu arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevlere, 8 uçak, 5 helikopter ile havadan, 23 arazöz, 9 iş makinesi, 5 itfaiye aracı, 4 su ikmal aracı ve 171 personelle karadan müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına aldı.

Ekiplerin hasar tespit çalışmaları sürüyor.