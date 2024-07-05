Bigadiç Yangını Kontrol Altına Alındı

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BİGADİÇ DE KONTROL ALTINA ALINDI

Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı kırsal Çamköy Mahallesinde saat 14.45 sıralarında başlayan yangın, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 3 hizmet aracı, 1 helikopter ve 2 uçakla müdahale edilerek saat 19.50'de kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

Ayrıca Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Konakpınar ve Sındırgı ilçesine bağlı kırsal Ulus Mahallelerinde yıldırım nedeniyle çıkan orman yangınları da karadan yapılan kısa müdahaleler ile büyümeden kontrol altına alındı. Yangın bölgelerinde soğutma çalışmaları devam ediyor.

Fatih Emrah ERDOĞAN/ BALIKESİR,