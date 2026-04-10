Üye Girişi
Son Dakika Logo

BİGG Hızlandırma Programı Başvuruları Başladı

10.04.2026 16:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İş Bankası, Girişim Fabrikası BİGG programı için başvuruları 19 Nisan'a kadar alıyor.

TÜRKİYE İş Bankası, ana destekçisi olduğu Workup, Özyeğin Üniversitesi ve Ankara TEKMER iş birliğiyle yürütülen Girişim Fabrikası BİGG Hızlandırma Programı'nın, 1'inci dönem başvurularının başladığını duyurdu. Girişimcilere doğrudan yatırım desteği sunarak ticarileşme süreçlerini güçlendirmeyi hedefleyen programın başvurularının 19 Nisan'a kadar devam edeceği aktarıldı.

Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destek Programının (BİGG Yatırım) yeni dönem kurgusunda, teknoloji odaklı projelerin yatırım bazlı bir modelle sunulacağı kaydedildi. Girişim Fabrikası, uygulayıcı kuruluş olarak seçilen girişimcilere mentorluk ve eğitim desteği sağlarken projelerin yatırım alma süreçlerine hazırlık aşamasında destek sağlıyor. Program, TÜBİTAK 1812 BİGG çerçevesinde girişimcilere doğrudan yatırım desteği sunarak ticarileşme süreçlerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Banka tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Programa dahil olmak isteyen girişimci adayları, başvurularını TÜBİTAK Prodis sistemi üzerinden yapabiliyor. Adaylar, sistem üzerindeki kuruluş listesinden Girişim Fabrikası BİGG Hızlandırma Programı seçeneğini işaretleyip "Girişimci" rolüyle sürece dahil olabiliyor.

"Hızlandırma programın başvuruları 19 Nisan'da sona erecek. 16 Nisan'da düzenlenecek bilgilendirme seminerinde, adaylara yatırım modelinin detayları, başvuru kriterleri ve programın girişimcilere sağladığı katma değer hakkında kapsamlı bilgi verilecek. Seminerde, adayların yeni yatırım odaklı sürece dair soruları yanıtlanacak. Seminere katılmak isteyen girişimciler, girisimfabrikasi.com/ adresi üzerinden kayıt olabiliyor."

Kaynak: DHA

Türkiye İş Bankası, İş Bankası, Teknoloji, Türkiye, Ankara, Finans, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 18:16:20. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.