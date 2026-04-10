BİGG Hızlandırma Programı Başvuruları Başladı

TÜRKİYE İş Bankası, ana destekçisi olduğu Workup, Özyeğin Üniversitesi ve Ankara TEKMER iş birliğiyle yürütülen Girişim Fabrikası BİGG Hızlandırma Programı'nın, 1'inci dönem başvurularının başladığını duyurdu. Girişimcilere doğrudan yatırım desteği sunarak ticarileşme süreçlerini güçlendirmeyi hedefleyen programın başvurularının 19 Nisan'a kadar devam edeceği aktarıldı.

Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destek Programının (BİGG Yatırım) yeni dönem kurgusunda, teknoloji odaklı projelerin yatırım bazlı bir modelle sunulacağı kaydedildi. Girişim Fabrikası, uygulayıcı kuruluş olarak seçilen girişimcilere mentorluk ve eğitim desteği sağlarken projelerin yatırım alma süreçlerine hazırlık aşamasında destek sağlıyor. Program, TÜBİTAK 1812 BİGG çerçevesinde girişimcilere doğrudan yatırım desteği sunarak ticarileşme süreçlerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Banka tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Programa dahil olmak isteyen girişimci adayları, başvurularını TÜBİTAK Prodis sistemi üzerinden yapabiliyor. Adaylar, sistem üzerindeki kuruluş listesinden Girişim Fabrikası BİGG Hızlandırma Programı seçeneğini işaretleyip "Girişimci" rolüyle sürece dahil olabiliyor.

"Hızlandırma programın başvuruları 19 Nisan'da sona erecek. 16 Nisan'da düzenlenecek bilgilendirme seminerinde, adaylara yatırım modelinin detayları, başvuru kriterleri ve programın girişimcilere sağladığı katma değer hakkında kapsamlı bilgi verilecek. Seminerde, adayların yeni yatırım odaklı sürece dair soruları yanıtlanacak. Seminere katılmak isteyen girişimciler, girisimfabrikasi.com/ adresi üzerinden kayıt olabiliyor."