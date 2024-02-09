BİGİAD Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri Bitlis Eren Üniversitesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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BİGİAD Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri Bitlis Eren Üniversitesi'ni Ziyaret Etti

BİGİAD Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri Bitlis Eren Üniversitesi\'ni Ziyaret Etti

Bitlis Girişimci İş İnsanları Derneği (BİGİAD) Başkanı Kemal İnan ve yönetim kurulu üyeleri, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş'ı ziyaret etti. Rektör Elmastaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iş dünyası ile akademik dünyanın işbirliğini güçlendirmek adına önemli bir adım olduğunu belirtti. İnan ise üniversite ile işbirliği içinde projeler geliştirmek ve öğrencilere destek sağlamak istediklerini ifade etti.

09.02.2024 16:45
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Bitlis Girişimci İş İnsanları Derneği (BİGİAD) Başkanı Kemal İnan ve yönetim kurulu üyeleri, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş'ı ziyaret etti.

???????Üniversiteden yapılan bilgilendirmeye göre, Rektör Elmastaş, makamında İnan ve beraberindekileri kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Elmastaş, "Üniversitemize yapılan bu nazik ziyaret, iş dünyası ile akademik dünyamız arasındaki işbirliğini daha da güçlendirmek adına önemli bir adımı temsil ediyor." dedi.

İnan da "Üniversitemizle işbirliği içinde projeler geliştirmek ve öğrencilere yönelik destekler sağlamak istiyoruz. Bugünkü ziyaretimiz, bu amaç doğrultusunda gerçekleşti. Aynı zamanda, kaynaşmak ve güzel bir gün geçirmek adına üniversite yönetimiyle bir araya geldik. İlerleyen dönemde daha fazla işbirliği projelerine imza atmayı ümit ediyoruz." diye konuştu.???????

Kaynak: AA

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