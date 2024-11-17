Bihaç'ta Göçmen Mezarlığı Açıldı - Son Dakika
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Bihaç'ta Göçmen Mezarlığı Açıldı

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Bosna-Hersek'in Bihaç kentinde, hayatını kaybeden 18 isimsiz göçmenin cenazesi defnedildi.

17.11.2024 17:31
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- Bosna-Hersek'in Bihaç kentinde göçmen mezarlığı açıldı

İsimsiz 18 göçmenin cenazesi defnedildi

SARAYBOSNA - Bosna-Hersek'in Avrupa Birliği sınırı yakınlarındaki Bihaç kentinde, hayatını kaybeden düzensiz göçmen ve mültecilerin defnedilmesi için yeni bir mezarlık açıldı.

Bosna-Hersek'in kuzeybatısında, Hırvatistan sınırı yakınlarındaki Bihaç kentinde yer alan Humci Kent Mezarlığı, insani yardım gönüllülerinin girişimiyle yeniden düzenlendi. Mezarlığın bir bölümü göçmen mezarlığına dönüştürüldü. Mezarlığın ön kısmına üzerinde "Daha iyi bir hayat arayışında, hayalleri de kendileriyle birlikte ölen tüm göçmen ve mültecilerin anısına" yazılı bir levha yerleştirildi.

Avusturya merkezli SOS Balkan Route isimli insani yardım kuruluşunun bağlantısıyla açılan mezarlığa şimdiye kadar tehlikeli Avrupa yolculuğu sırasında bölgede hayatını kaybeden ve birçoğunun kimliği bilinmediği için mezar taşlarında isimleri yer almayan 18 göçmenin cenazesi defnedildi.

Göçmen mezarlığının dün gerçekleştirilen açılışına Bihaç şehir yönetimi temsilcileri, insani yardım gönüllüleri ve vatandaşlar katıldı. Açılış programında basına konuşan SOS Balkan Route Başkanı Petar Rosandic, "Bu, hem Avrupa hem de bizlere bu insanların geleceğini düşünmemiz için bir mesajdır. Bu insanlar niçin sınırlarımızın dışında ölüyorlar, neler yaşıyorlar ve bunlardan kim sorumlu? Bu sadece göçmenlerin değil aynı zamanda bizim toplumsal sorumluluğumuzdur" dedi.

Ocak- Eylül 2024 döneminde 16 bin 968 kaçak geçiş tespit edildi

Bosna-Hersek'in de üzerinde yer aldığı Balkan Rotası, düzensiz göçmenlerin Batı Avrupa ülkelerine ulaşmak için tercih ettiği başlıca göç güzergahları arasında yer alıyor. Avrupa Birliği'nin sınır koruma ajansı Frontex tarafından yayınlanan son verilere göre, Ocak-Eylül 2024 döneminde Balkan Rotasında 16 bin 968 kaçak geçiş tespit edildi.

İnsani yardım kuruluşlarının raporlarına göre ise, birçok göçmen, Avrupa Birliği sınırını geçtikten sonra pasaportları dahil tüm kişisel eşyaları yakıldıktan sonra illegal bir şekilde sınır dışına geri itiliyor. Çok sayıda göçmen, Avrupa Birliği sınırında defalarca sınırı geçme teşebbüsünde bulundukları bölgelerde hayatını kaybediyor.

Bihaç\'ta Göçmen Mezarlığı Açıldı
Kaynak: İHA

Göçmen, Son Dakika

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