Bihar\'da Aile Büyücülük Suçlamasıyla Yakıldı

Hindistan'ın doğusundaki Bihar eyaletindeki bir köyde aynı aileden 5 kişi büyücülük yaptıkları şüphesiyle yakılarak öldürüldü.

Yerel polis yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre olay, pazartesi günü eyaletin Purnia bölgesine bağlı bir köyde meydana geldi. Olaya karıştığı iddia edilen en az 3 kişi gözaltına alındı.

KÖYDEKİLERİN ÇOĞU OLAYA KARIŞMIŞ OLABİLİR

Yetkililer, çoğu köy sakininin eyalet genelinde büyük infial yaratan bu korkunç suça doğrudan veya dolaylı olarak karışmış olabileceğini ifade ediyor. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.