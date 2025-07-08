Hindistan'ın doğusundaki Bihar eyaletindeki bir köyde aynı aileden 5 kişi büyücülük yaptıkları şüphesiyle yakılarak öldürüldü.
Yerel polis yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre olay, pazartesi günü eyaletin Purnia bölgesine bağlı bir köyde meydana geldi. Olaya karıştığı iddia edilen en az 3 kişi gözaltına alındı.
Yetkililer, çoğu köy sakininin eyalet genelinde büyük infial yaratan bu korkunç suça doğrudan veya dolaylı olarak karışmış olabileceğini ifade ediyor. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Bihar'da Aile Büyücülük Suçlamasıyla Yakıldı - Son Dakika
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