Bihar Vaishali'de alabora olan teknede çoğu çocuk yaklaşık 14 kişi öldü - Son Dakika
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Bihar Vaishali'de alabora olan teknede çoğu çocuk yaklaşık 14 kişi öldü

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Bihar'da Ganj Nehri'nde alabora olan teknede çoğu çocuk yaklaşık 14 kişi hayatını kaybetti. Kaza salı gecesi Vaishali'de bir köy yakınında oldu; teknede 20'den fazla kişi vardı, hastaneye kaldırılan 6 kişiden 3'ü kurtarıldı, kayıplar için arama sürüyor.

YENİ DELHİ, 14 Ekim (Xinhua) -- Hindistan'ın doğusundaki Bihar eyaletinde Ganj Nehri'nde bir teknenin alabora olması sonucu çoğu çocuk yaklaşık 14 kişi hayatını kaybetti.

Yerel bir polis yetkilisinin salı günü yaptığı açıklamaya göre kaza salı gecesi geç saatlerde eyaletin Vaishali bölgesinde bulunan bir köyün yakınlarında meydana geldi.

Alabora olan teknede 20'den fazla kişinin bulunduğu belirtildi.

Hastaneye kaldırılan 6 kişiden 3'ü kurtarılırken, kendilerinden haber alınamayan kişilere yönelik arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Bihar Vaishali'de alabora olan teknede çoğu çocuk yaklaşık 14 kişi öldü - Son Dakika
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