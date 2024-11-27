BİK'te İlan Fiyatlarına Zam Teklifi - Son Dakika
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BİK'te İlan Fiyatlarına Zam Teklifi

BİK Genel Müdürü, resmi ilan fiyat tarifesine yapılacak zamların hassas dengenin gözetilerek belirlendiğini açıkladı.

27.11.2024 19:47
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Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Cavit Erkılınç, resmi ilan fiyat tarifesine yapılacak zam oranlarının hassas dengeler gözetilerek belirlendiğini kaydetti.

BİK'ten yapılan açıklamaya göre Erkılınç, 32. Dönem 8. Genel Kurul Toplantısı'nda kurumun faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

Kurum mevzuatında yapmak istedikleri değişikliklere değinen Erkılınç, 195 sayılı kanundaki değişiklik taleplerinin, kurumun idari işleyiş ve teşkilat yapılanmasına yönelik hayati gerekçelerinin yanı sıra Anayasa Mahkemesinin kararı doğrultusunda Basın Ahlak Esasları'na ilişkin de önemli düzenlemeleri içerdiğini ifade etti.

Tekirdağ, İzmir ve Bursa'da 18-21 Kasım'da düzenlenen bölge toplantılarında 300'e yakın gazete ve internet haber sitesinin temsilcisiyle buluştuklarını anlatan Erkılınç, nitelikli yayıncılığa duyulan ihtiyaçtan ilan pastasının küçülmesine karşı alınacak önlemlere kadar birçok konuyu ele aldıklarını belirtti.

Erkılınç, resmi ilan fiyat tarifesine yapılacak zam oranına ilişkin, "Teklif olarak sunulan zam oranları hassas dengeler gözetilerek belirlenmiştir." ifadesini kullandı.

Bu yılın 10 ayında resmi ilan adedinin önceki yılın aynı dönemine göre reklamlar hariç 7 binin üzerinde azaldığını, adetsel kaybın yıl sonunda 10 bine ulaşmasından endişe ettiklerini dile getiren Erkılınç, şöyle devam etti:

"Yapılan her zam, ilanların adet bazında düşüşünü artırmakta, kamu kurumlarının ilan vermemek için arayışlara girmesine neden olmaktadır. Resmi ilanların gazetelerde yayımlatılmasının tartışıldığı bir dönemde internet haber sitelerinin de süreli yayın kapsamına alınması, kamu kurumlarının ilan masraflarının ayrıca artmasına ve itirazlarının katlanmasına neden olmuştur. Gündeme alınmasını takdirlerinize sunacağımız yüzde 32,14 ve 23,53 oranındaki zam teklifleri ince elenip sık dokunarak belirlenmiştir."

Toplantıda Yönetim Kurulunun tekliflerine ilişkin sunum yapıldı.

Genel Kurulun 29 Kasım Cuma gerçekleştirilecek son oturumunda teklifler karara bağlanacak.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Güncel, Medya, Zam, Son Dakika

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