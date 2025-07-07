Bilal Çam Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Bilal Çam Son Yolculuğuna Uğurlandı

07.07.2025 18:49
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Diyarbakır'daki trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Bilal Çam, Elazığ'da toprağa verildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Bilal Çam'ın (40) cenazesi, Elazığ'a getirildi. Çam için İzzetpaşa Camisi'nde ikindi vakti düzenlenen törene ailesi, kardeşi araştırmacı yazar Aygün Çam, Vali Numan Hatipoğlu, Milletvekili Ejder Açıkkapı, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Namazın ardından Bilal Çam'ın cenazesi, merkeze bağlı Balpınar köyündeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Haber ve Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bilal Çam Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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