Bilal Erdoğan: Hoca efendiler internette fenomen oldu, bu atışmaların kime faydası var? - Son Dakika
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Bilal Erdoğan: Hoca efendiler internette fenomen oldu, bu atışmaların kime faydası var?

Bilal Erdoğan: Hoca efendiler internette fenomen oldu, bu atışmaların kime faydası var?
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İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, bazı hocaların internetteki atışmalarıyla gündeme geldiğini belirterek, "Hoca efendiler internette karşılıklı atışmaya durmuşlar. Bunlar fenomenler, artık yani 'hoca efendi' falan da dememek lazım. Sosyal medya fenomenlerimiz internette atışadursunlar. Kime ne faydası oluyor bu atışmaların?" dedi.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, bazı hocaların internetteki atışmalarıyla gündeme geldiğini belirterek, "Hoca efendiler internette karşılıklı atışmaya durmuşlar. Bunlar fenomenler, artık yani 'hoca efendi' falan da dememek lazım. Sosyal medya fenomenlerimiz internette atışadursunlar. Kime ne faydası oluyor bu atışmaların?" dedi.

Fatih Belediyesi Çatladıkapı Sosyal Tesisleri'nde İletişim Platformu ev sahipliğinde düzenlenen "İletişim Buluşmaları" programına katılan Erdoğan, "Türkiye'de STK'lerin Gelecek Tasavvuru ve Toplumla İletişimi" başlıklı bir konuşma yaptı.

Sivil toplum kuruluşlarının sürdürülebilir, kurumsal yapıları olması ve birbirleriyle daha sağlıklı ilişkiler kurması için bir mücadelenin içinde olduklarını kaydeden Erdoğan, bugün Türkiye'de muhafazakar camianın sivil toplum kuruluşlarının aynı masada oturarak ortak projeleri hayata geçirebildiğini söyledi.

Erdoğan, gelişmiş bir toplumda siyasetin sivilleşmesinin esas olduğunu belirterek, AK Parti'nin 25. kuruluş yılını kutladığını, partinin ikinci 25. yılında nelerle ilgilenmesi gerektiğini sivil toplum kuruluşlarının belirleyeceğini anlattı.

Bilal Erdoğan, "Türkiye'de hamdolsun sivil toplum denince bizim camiamız hep önde, daha güçlü ve daha organize. İnanıyorum ki bu son 10-15 yılda yaptığımız çalışmalar, o birlik duygusu, beraber çalışma azmi bunda çok etkili oldu." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki sivil toplumun uluslararasılaşması ve etkinliğini küresel ölçeğe taşıması gerektiğini aktaran Erdoğan, kadınların STK kurmasını ve örgütlenmesini sağlayacak çalışmaların yapılmasının, ayrıca STK'lerin yönetimlerinin gençleştirilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

"Çalışanın takdir gördüğü toplumda çalışanların sayısı artar"

Erdoğan, STK'lerin iletişimlerinin zayıf olduğunu, doğru tanınmaları için iletişim araçlarının daha aktif kullanılması gerektiğini belirterek, STK'lerin hizmetlerinden ve yardımlarından faydalanan kişilerin böylece söz konusu kurumlara sosyal medyadan destek paylaşımı yapabileceklerini dile getirdi.

Haberciliğin bugün sosyal medyada da konvansiyonelde de yapıldığını aktaran Erdoğan, gençlere sorulduğunda haberleri sosyal medyadan aldıklarını söylediklerini ama daha hayati meselelerde konvansiyonel medyaya döndüklerini ifade etti.

Erdoğan, bu alana yeteneği olan gençleri teşvik etmek gerektiğini söyledi.

Çalışkanlık meselesine değinen Erdoğan, "Böyle bir devirde çalışkan insanları onore etmek lazım. Çalışanın takdir gördüğü toplumda çalışanların sayısı artar." değerlendirmesinde bulundu.

Bilal Erdoğan, birlik ve beraberlik halinde omuz omuza, dayanışma içerisinde olmanın önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Hoca efendiler internette karşılıklı atışmaya durmuşlar. Bunlar fenomenler, artık yani 'hoca efendi' falan da dememek lazım. Sosyal medya fenomenlerimiz internette atışadursunlar. Kime ne faydası oluyor bu atışmaların? Günün sonunda 'Bu lafı bu adama koydum, burada adamı cehenneme soktum, kime faydası oldu?' diye düşünülüyor mu, çok merak ediyorum. Gençlerin, Müslüman hoca efendilerin birbirlerine ağır gittiği bir ortama mı ihtiyacı var? Gençlerin, 'Nasıl daha iyi Müslüman, nasıl daha iyi insan olabilirim, nasıl kendime daha aydınlık bir gelecek kurabilirim'i, İslam'ın iyi yaşamanın reçetesi olduğunu anlatacak hocalara ihtiyacı var değil mi? Ama kibir, daha çok takipçim, izleyenim, havam olsun. Bunlar oluyor mesela. Dolayısıyla bizim iyi örnekleri çoğaltmamız, bu tür şeyleri biraz böyle ademe mahkum etmemiz lazım. Mükemmel yok, mükemmelin gayreti içerisinde olacağız. Mükemmel olmadığı için birilerini tekfir etmeye, gömmeye de hacet yok diye düşünüyorum. Mesafe, sonuç almak lazım."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bilal Erdoğan: Hoca efendiler internette fenomen oldu, bu atışmaların kime faydası var? - Son Dakika

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