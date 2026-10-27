Bilbao'daki sokak şiddetinde 20'den fazla gözaltının çoğunun reşit olmadığı açıklandı - Son Dakika
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Bilbao'daki sokak şiddetinde 20'den fazla gözaltının çoğunun reşit olmadığı açıklandı

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Bilbao'da maskeli genç grupların sokak şiddetinde 20'den fazla kişi gözaltına alındı; Bask İçişleri Bakanı, gözaltına alınanların çoğunun reşit olmadığını söyledi. Kent merkezinde araçlar ve çöp bidonları ateşe verildi; polis, dükkanları yağmalamaya çalışan gruba müdahale etti.

İspanya'nın kuzeyindeki Bilbao kentinde yüzleri maskeli genç grupların yaptığı sokak şiddetinde 20'den fazla kişi gözaltına alındı.

Barselona'da 24 Ekim akşamı yaşanan sokak şiddeti bu kez Bilbao'ya sıçradı.

Bask bölgesinin önemli kentlerinden Bilbao'da, aşırı sağcı ve provokatif??????? eylemler yapan bir sosyal medya fenomeninin etkinliğini protesto etmek için toplanan kalabalık, etkinlik iptal edilmesine rağmen kent merkezinde şiddet içerikli eylemler yaptı.

Çok sayıda aracı ve çöp bidonlarını ateşe veren ve bazı dükkanları yağmalamaya çalışan gruba polis müdahale etti.

Bask özerk yönetim hükümeti İçişleri Bakanı Bingen Zupiria, Bask televizyonu ETB2'ye verdiği demeçte, 20'den fazla kişinin gözaltına alındığını ve çoğunluğunun reşit olmadığını açıkladı.

Barselona'da 24 Ekim'de yaşananlara benzer şekilde dükkanlara yönelik saldırılar olduğunu kaydeden Zupiria, olayları "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Zupiria, Fransa ve İtalya'da görülen sokak şiddetlerine de atıfta bulunarak, "Görünüşe göre birileri Avrupa'nın diğer bölgelerinde gördüğümüz şiddet hareketlerini taklit etmeye çalışıyor." dedi.

Barselona'da 24 Kasım'da yaşanan sokak şiddetinde 20'ye yakın mağaza yağmalanmış, kamu mallarına ciddi maddi zarar verilmiş ve polisin müdahalesinin ardından çoğunluğu reşit olmayan 128 kişi gözaltına alınmıştı.

Olaylardan dolayı İspanya'da sol görüşlü hükümet aşırı sağı, muhalefetteki sağ partiler ise aşırı solu suçluyor.

İspanya'da 29 Kasım'da yapılacak erken genel seçimler öncesinde sokak şiddeti olayları dikkati çekerken, bazı grupların 31 Ekim için de ülke genelinde benzer şiddet olayları çağrısında bulunduğu görülüyor.

Kaynak: AA
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